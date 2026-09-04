El Salón Ovino de Castuera refuerza la presencia de ganado selecto con unas 400 cabezas junto a propuestas gastronómicas

El 41º Salón Ovino de la localidad pacense de Castuera se celebra del 6 al 8 de septiembre con un refuerzo de la presencia de ganado selecto con unas 400 cabezas entre unas 240 animales de raza merina y unos 160 ovinos precoces, en un evento que vuelve a acoger una subasta nacional o distintos concursos morfológicos.

De este modo, el único certamen monográfico dedicado exclusivamente al ovino en el país reflejará la normalidad que ha retomado el sector tras unos precios del cordero "excelentes" durante todo el año y la escasa incidencia de la lengua azul en esta campaña hasta el momento, como también pone el acento en el apartado gastronómico con distintas degustaciones, entre ellas de la tapa ganadora en el Concurso Regional 'El mejor Paquito de Extremadura', junto al concurso-taller infantil de cocina 'Zagal chef' o la cata-concurso 'Caldero de oro'.

Así se ha puesto de manifiesto en su presentación en la Diputación de Badajoz, donde la diputada de Desarrollo rural, Reto demográfico y Turismo, Ana Belén Valls, ha puesto el acento en que se trata de un encuentro que pone en valor nuestro campo y a nuestros ganaderos y productos, así como el potencial del medio rural, ante lo que ha agregado que quienes viven en la comarca de La Serena, entre los que se encuentra, saben que el ovino es parte de su identidad, paisaje, cultura y del presente y futuro de los pueblos.

En este sentido, ha resaltado que cuando se habla de este sector se hace de ganaderos que, cada día, trabajan, cuidan el territorio, generan empleo y mantienen "viva" la provincia, además de conocer "perfectamente" las "dificultades" pero también las "enormes" posibilidades de este sector, de manera tal que la diputación quiere estar al lado de ellos y del sector, lo que implica apostar por la mejora genética, la profesionalización, la innovación, la comercialización y por conseguir que los productos tengan más valor y reconocimiento.

Por eso, participa en el Salón del Ovino con la puesta a disposición de cuatro lotes de 10 hembras y dos machos de raza merina procedentes de la finca La Cocosa y que van a participar en la subasta. Mientras y de cara al consumidor y para que se conozca y valore este producto y sea incorporado a su alimentación, también estará presente con un expositor promocional y una actividad consistente en un asado de cordero.