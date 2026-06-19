Los rostros del Turuñuelo de Guareña protagonizarán el cupón de la ONCE del próximo 5 de julio

El Yacimiento Casas del Turuñuelo, situado en la localidad pacense de Guareña, protagonizará el cupón de la ONCE del próximo domingo 5 de julio, en cuya imagen aparecen los famosos rostros hallados hace tres años en estas excavaciones.

Este cupón ha sido presentado este jueves en el Centro de Interpretación Tartesos de Guareña por parte de la directora de la ONCE en Don Benito, Leticia Ventura, junto al alcalde de Guareña, Abel González Ramiro, y la codirectora de las excavaciones del yacimiento, Esther Rodríguez.

En su intervención, el alcalde de Guareña, Abel González, ha destacado que este cupón coincide con el quinto aniversario de la declaración del yacimiento como Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Extremadura.

González ha agradecido al equipo de arqueólogos e investigadores el esfuerzo que supone divulgar los hallazgos y compartirlos con la población local, y ha señalado que "muy pronto" el yacimiento podrá ser visitado, una vez se construya la cúpula prevista, ya que existe un gran interés por mostrar al público los hallazgos realizados durante las excavaciones.

Por su parte, la codirectora de las excavaciones, Esther Rodríguez, ha considerado el lanzamiento de este cupón como un "logro importante", ya que permitirá acercar el patrimonio tartésico a toda España.

Rodríguez ha subrayado la "estrecha relación" entre el equipo investigador y la localidad de Guareña, a la que ha agradecido la acogida que han tenido y la implicación de asociaciones, mujeres de la localidad, centros educativos y vecinos en general en el proyecto.

NUEVOS HALLAZGOS

Además, la investigadora ha avanzado que el próximo miércoles se presentarán en Madrid los resultados de la octava campaña de excavación, unos hallazgos que "merecerán la pena", ha dicho.

Finalmente, la directora de la ONCE en Don Benito, Leticia Ventura, ha resaltado que este cupón dedicado al Turuñuelo sirve para "difundir la historia, las raíces y el patrimonio cultural" de Extremadura, y ha valorado la labor social de la ONCE, ya que la venta de cupones y otros productos de la organización permite ofrecer servicios de rehabilitación, educación, empleo, accesibilidad tecnológica, cultura, deporte y apoyo a las personas ciegas o con discapacidad visual.

En total, cinco millones de cupones llevarán el próximo 5 de julio los rostros tartésicos del Turuñuelo, y que desde este jueves y hasta el próximo día 24, este cupón solo podrá adquirirse, en exclusiva, en Guareña a través de sus cuatro vendedores, y a partir de esa fecha, será distribuido para su comercialización en todo el país.