Los Reyes lamentan la muerte de Fernández Vara, "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad"

Han enviado un mensaje de "cariño y afecto" a los familiares de Fernández Vara.

Redacción

Extremadura |

Los Reyes han lamentado la muerte del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, a quien se han referido como "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo siempre sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación".

Así lo han expresado este domingo, destacado además "su entrega a Extremadura y a sus ciudadanos, también al conjunto de los españoles", al tiempo que han señalado su "profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona".

Asimismo, han enviado un mensaje de "cariño y afecto" a los familiares de Fernández Vara.

