Regresan a España los diez bomberos de la Diputación de Badajoz que han colaborado en tareas de rescate en Venezuela

Los diez bomberos del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ya han regresado a España tras pasar una semana en Venezuela ayudando en las labores de rescate tras los dos terremotos registrados en el país el pasado 25 de junio.

El equipo ha aterrizado en Madrid este pasado viernes, según ha informado la Diputación de Badajoz a través de sus redes sociales. Desde el sábado, 27 de junio, cuando llegaron a Caracas, el equipo de bomberos ha estado colaborando en las tareas de rescate de una zona turística del país.

En concreto, centraron su trabajo en la búsqueda de supervivientes en la ciudad costera venezolana de La Guaira, en el epicentro de la tragedia y a 30 kilómetros de Caracas.

A su llegada, el sargento jefe del parque de bomberos de Mérida, Luis Moreno, ha mostrado el "orgullo" del equipo del trabajo realizado y ha transmitido su deseo de que los venezolanos recuerden "se acuerde de los siete días que estuvieron allí unos extremeños echándoles una mano en los momentos tan difíciles que están pasando".

En su publicación, la diputación provincial agradece el "esfuerzo y generosidad" del equipo y da la bienvenida a los efectivos, que también han estado acompañados por un perro de rescate.