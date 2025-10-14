REGADÍOS

Los Regantes critican las ayudas al regadío para las comunidades de regantes tradicionales convocadas por la Junta

Entre otras cuestiones señalan que estas convocatorias son para inversión en obra nueva, con gran desembolso por parte de las CC.RR., sin contemplar el mantenimiento de la misma, sus gastos, cambio de materiales y cómo se afrontará esos gastos.

Redacción

Extremadura

La Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Extremadura, se reunió el pasado 2 de octubre con el nuevo Consejero con competencias en materia de regadío. En la misma, pusieron de relieve nuestras singularidades y demandas, obteniendo por única respuesta del Sr. Consejero la falta de presupuesto. Son ya varios años, dos legislaturas, tres consejeros del ramo y varios directores generales los que conocen de primera mano (por reuniones con nosotros) nuestra realidad y necesidades, sin que hasta la fecha se convoquen ayudas específicas.

Reiteradamente, se convocan ayudas a las que no pueden acceder por varios motivos. Como pusimos de manifiesto en distintos escritos dirigidos a la administración regional y a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, las bases reguladoras de las ayudas/subvenciones a los regadíos tradicionales de montaña, así como aquellas otras convocatorias de las que se puedan beneficiar nuestras CC.RRs. , carecen de un diagnóstico cierto de la idiosincrasia y necesidades de estas poblaciones. Por el contrario, exceden en mucho en el celo de los tecnócratas, de la abrumadora burocracia y la desigual lucha de poder entre una administración empoderada y técnicamente superior (en medios técnicos y humanos) y unas comunidades al borde de la desesperación y extinción.

Algunas de las dificultades, obstáculos que observan son:

➔ Estas convocatorias son para inversión en obra nueva, con gran desembolso por parte de las CC.RR., sin contemplar el mantenimiento de la misma, sus gastos, cambio de materiales y cómo se afrontará esos gastos.

➔ En las subvenciones se exceptúa el Iva, que debe ser desembolsada por las CC.RR. y supone un esfuerzo económico que muchas no pueden afrontar y desisten de solicitar estas ayudas.

➔ Exceso de burocracia, la imposición de la administración electrónica sin disponer de los medios adecuados para ello ni ofrecer otras alternativas.

➔ Siempre se habla de obra nueva, en ningún caso se ayuda al mantenimiento de infraestructuras tradicionales.

➔ No se contempla la aplicación de ayudas-base o microayudas exentas de impuestos.

➔ En algunas ayudas la obligatoriedad de estar inscritos en Registros

➔ En la fase de formulación de convocatorias, no se tiene en cuenta a los colectivos interesados, quienes tienen mejor conocimiento de las problemáticas que les afectan y pueden plantear soluciones más sostenibles: económicas, socialmente y ambientalmente

Todo este paradigma que ha estado durante tanto tiempo auspiciando la Junta de Extremadura a través de sus tecnócratas, han desembocado en actuaciones facilitadoras de un modelo industrial e intensivo en zonas de montaña sensibles a la actuación humana. Este es el caso del valle del Jerte, auténtico ejemplo de destrucción de los valores tradicionales, esquilmación de los recursos hídricos e impactos significativos en forma de megabalsas de almacenaje, tubos e infraestructuras grises, potenciación del monocultivo con sus problemas asociados. Al desaparecer la histórica red de acequias, ramales y regadío a manta, el agua no es infiltrada en el subsuelo en cantidad suficiente en el periodo favorable, dando lugar a periodos de escasez y conflictos en la comarca. Como se ha demostrado a través del proyecto Washa que el IGME-CSIC ha llevado a cabo en Aldeanueva de la Vera, el mantenimiento de las acequias históricas no sólo no derrocha agua- como mantienen los tecnócratas-, sino que se incrementa su disponibilidad en los periodos críticos.

La Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Extremadura, viene demandando de la administración:

● Que se llevan a cabo las actuaciones (en Aldeanueva de la Vera, Talaveruela de la Vera y Losar de la Vera) ya aprobadas por el anterior Consejero y que cuentan con estudios técnicos y presupuesto por parte del equipo de Tragsatec, y que se estudien actuaciones en el resto de nuestras comunidades.

● La creación de una convocatoria de ayudas anual específica para los regadíos tradicionales o bien, dentro de la convocatoria anual para la mejora y modernización de los regadíos, incluir una línea específica para estos regadíos que contemple actuaciones de mantenimiento y mejora en sus redes , según el número de regantes y necesidades de cada Comunidad, siempre exenta de IVA. La condición de regadío tradicional debe ser definida en dicha orden.

