Los Regantes critican las ayudas al regadío para las comunidades de regantes tradicionales convocadas por la Junta

La Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Extremadura, se reunió el pasado 2 de octubre con el nuevo Consejero con competencias en materia de regadío. En la misma, pusieron de relieve nuestras singularidades y demandas, obteniendo por única respuesta del Sr. Consejero la falta de presupuesto. Son ya varios años, dos legislaturas, tres consejeros del ramo y varios directores generales los que conocen de primera mano (por reuniones con nosotros) nuestra realidad y necesidades, sin que hasta la fecha se convoquen ayudas específicas.

Reiteradamente, se convocan ayudas a las que no pueden acceder por varios motivos. Como pusimos de manifiesto en distintos escritos dirigidos a la administración regional y a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, las bases reguladoras de las ayudas/subvenciones a los regadíos tradicionales de montaña, así como aquellas otras convocatorias de las que se puedan beneficiar nuestras CC.RRs. , carecen de un diagnóstico cierto de la idiosincrasia y necesidades de estas poblaciones. Por el contrario, exceden en mucho en el celo de los tecnócratas, de la abrumadora burocracia y la desigual lucha de poder entre una administración empoderada y técnicamente superior (en medios técnicos y humanos) y unas comunidades al borde de la desesperación y extinción.

Algunas de las dificultades, obstáculos que observan son:

➔ Estas convocatorias son para inversión en obra nueva, con gran desembolso por parte de las CC.RR., sin contemplar el mantenimiento de la misma, sus gastos, cambio de materiales y cómo se afrontará esos gastos.

➔ En las subvenciones se exceptúa el Iva, que debe ser desembolsada por las CC.RR. y supone un esfuerzo económico que muchas no pueden afrontar y desisten de solicitar estas ayudas.

➔ Exceso de burocracia, la imposición de la administración electrónica sin disponer de los medios adecuados para ello ni ofrecer otras alternativas.

➔ Siempre se habla de obra nueva, en ningún caso se ayuda al mantenimiento de infraestructuras tradicionales.

➔ No se contempla la aplicación de ayudas-base o microayudas exentas de impuestos.

➔ En algunas ayudas la obligatoriedad de estar inscritos en Registros

➔ En la fase de formulación de convocatorias, no se tiene en cuenta a los colectivos interesados, quienes tienen mejor conocimiento de las problemáticas que les afectan y pueden plantear soluciones más sostenibles: económicas, socialmente y ambientalmente

Todo este paradigma que ha estado durante tanto tiempo auspiciando la Junta de Extremadura a través de sus tecnócratas, han desembocado en actuaciones facilitadoras de un modelo industrial e intensivo en zonas de montaña sensibles a la actuación humana. Este es el caso del valle del Jerte, auténtico ejemplo de destrucción de los valores tradicionales, esquilmación de los recursos hídricos e impactos significativos en forma de megabalsas de almacenaje, tubos e infraestructuras grises, potenciación del monocultivo con sus problemas asociados. Al desaparecer la histórica red de acequias, ramales y regadío a manta, el agua no es infiltrada en el subsuelo en cantidad suficiente en el periodo favorable, dando lugar a periodos de escasez y conflictos en la comarca. Como se ha demostrado a través del proyecto Washa que el IGME-CSIC ha llevado a cabo en Aldeanueva de la Vera, el mantenimiento de las acequias históricas no sólo no derrocha agua- como mantienen los tecnócratas-, sino que se incrementa su disponibilidad en los periodos críticos.

La Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Extremadura, viene demandando de la administración:

● Que se llevan a cabo las actuaciones (en Aldeanueva de la Vera, Talaveruela de la Vera y Losar de la Vera) ya aprobadas por el anterior Consejero y que cuentan con estudios técnicos y presupuesto por parte del equipo de Tragsatec, y que se estudien actuaciones en el resto de nuestras comunidades.

● La creación de una convocatoria de ayudas anual específica para los regadíos tradicionales o bien, dentro de la convocatoria anual para la mejora y modernización de los regadíos, incluir una línea específica para estos regadíos que contemple actuaciones de mantenimiento y mejora en sus redes , según el número de regantes y necesidades de cada Comunidad, siempre exenta de IVA. La condición de regadío tradicional debe ser definida en dicha orden.