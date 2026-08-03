La Red de Hospederías de Extremadura diseña su nuevo menú gastronómico de caza para la temporada 2026-27

La Red de Hospederías de Extremadura ha organizado una degustación en el restaurante Torre de Floripes, ubicado en el Hotel Puente de Alconétar, con el objetivo de seleccionar el nuevo menú gastronómico de caza que se ofrecerá durante la temporada 2026 2027.

Se trata de una iniciativa que busca "poner en valor los productos cinegéticos y la gastronomía ligada al territorio, reforzando la identidad culinaria de la región a través de la restauración de sus hospederías".

En este encuentro se han degustado diferentes propuestas elaboradas con productos de caza y de proximidad, de entre las cuales se eligen los platos que finalmente integrarán el nuevo menú cinegético de la red de Hospederías, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Los criterios de selección se centrarán en la textura, el sabor y la presentación de cada elaboración, garantizando un alto nivel gastronómico y una experiencia coherente con la imagen de excelencia de estos hoteles.

El menú resultante se podrá disfrutar en cinco establecimientos de la red, como son el Hotel 4* Puente de Alconétar (Garrovillas de Alconétar); el Hotel 4* Parque de Monfragüe (Torrejón el Rubio); el Hotel 4* Mirador de Llerena (Llerena); el Hotel 4* Valle del Ambroz (Hervás) y el Hotel 4* Valle del Jerte (Jerte).

En concreto, este menú estará disponible del 1 de octubre de 2026 al domingo 21 de marzo de 2027.

CINCO PASOS DEL MENÚ

Durante esta degustación también se han decidido los nombres de los cinco pases que estructurarán la propuesta gastronómica, que incluirá aperitivo, entrante, primer plato, segundo plato y postre, reforzando así el carácter singular y reconocible del menú.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha destacado que esta iniciativa de la Red de Hospederías "impulsa el turismo gastronómico, apoya al sector cinegético y agroganadero, y refuerza la marca Extremadura como destino de naturaleza y buena mesa".

En la elección del menú han también participado representantes institucionales y empresariales vinculados al turismo, la agricultura y el sector cinegético y agroalimentario de Extremadura, como el director general de Turismo, Óscar Mateos, así como la directora general de Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural, Mercedes Mazo.

También han emitido su voto el presidente de Fedexcaza y de ASIC, José María Gallardo, y responsables de firmas cárnicas y agroalimentarias y profesionales especializados en enología y distribución vinícola.

Durante la comida se han presentado diferentes maridajes con vinos extremeños seleccionados específicamente para cada pase del menú, explicando in situ las razones de cada combinación, todo ello con el objetivo de "reforzar el papel" de las Hospederías de Extremadura como "escaparate privilegiado para los productos de la dehesa, las carnes de caza y los caldos de la región, contribuyendo al desarrollo del turismo gastronómico y rural".

La presentación oficial del nuevo menú de caza de la Red de Hospederías de Extremadura tendrá lugar en la próxima edición de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex) 2026, que se celebrará en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), donde se dará a conocer al público y al sector profesional la propuesta definitiva, así como las acciones promocionales ligadas a esta oferta gastronómica.