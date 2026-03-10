INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Raúl Gil será el nuevo director del Centro Penitenciario de Badajoz tras la jubilación de José Manuel Guerrero

En 2020 accedió al Cuerpo Especial y, desde entonces, ha estado al frente de la Subdirección de Régimen en la prisión de Badajoz.

Redacción

Extremadura |

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha nombrado a Raúl Gil nuevo director del Centro Penitenciario de Badajoz.

El relevo se produce este viernes tras la jubilación del actual responsable de la prisión, José Manuel Guerrero.

Raúl Gil, licenciado en Biología, en la especialidad de Ciencias Medioambientales, por la Universidad de Alcalá de Henares, accedió al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en 2010, apunta en nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Tras su incorporación, asumió diversas funciones tanto en el área de interior de las prisiones Madrid II, Madrid III, Madrid VI, Teruel y Badajoz como en los servicios centrales de la Administración Penitenciaria.

En 2020 accedió al Cuerpo Especial y, desde entonces, ha estado al frente de la Subdirección de Régimen en la prisión de Badajoz.

