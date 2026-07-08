Ratifican la condena a tres vigilantes de seguridad del Extremúsika de Cáceres por agredir a un asistente

La Audiencia Provincial de Cáceres ha ratificado la pena de dos años de prisión para un vigilante de seguridad del Festival Extremúsika que fue acusado de un delito de lesiones con una porra extensible a un asistente al certamen de música.

Asimismo, el tribunal ha confirmado las sanciones para otros dos empleados de la empresa implicados, quienes tendrán que pagar una multa de 450 euros cada uno.

La sentencia relata que, en la madrugada del 15 de octubre de 2023, durante el festival 'Extremúsika' en el recinto ferial de Cáceres, el uso de bengalas por parte de algunos asistentes provocó un altercado, en el que el personal de seguridad intervino para mantener el orden, lo que generó el "descontento y la desaprobación del público".

En un momento dado, el principal inculpado, "sin motivo, asió por la espalda a la víctima que se encontraba entre los presentes y le golpeó la cabeza con la defensa extensible que portaba", y tras caer al suelo fue también agredido por los otros dos acusados, según establece el TSJEx en nota de prensa.

La Sala considera que las conclusiones de la sentencia recurrida son "totalmente razonables y lógicas", ya que para los magistrados, el recurrente intenta aplicar "a su conveniencia" el principio de presunción de inocencia, una estrategia "legítima" para su defensa, pero "inadmisible en este caso", dada la existencia de una prueba de cargo sólida y correctamente valorada.

Por tanto, y dado que el recurso se limita a discutir dicha valoración para imponer la suya propia, se confirma que el análisis judicial fue correcto, desvirtuando por completo la presunción de inocencia garantizada en el artículo 24.2 de la Constitución Española.