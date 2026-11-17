El catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Extremadura (UEx), José Manuel Vaquero, ha publicado en Nature Physics, una de las revistas científicas internacionales de mayor prestigio en el ámbito de la física, el artículo 'The edge of the Sun', en el que analiza los avances recientes en la medición del radio solar a partir de eclipses, líneas meridianas y observaciones directas del Sol, cuyo radio ha permanecido constante durante los últimos siglos.

En concreto, José Manuel Vaquero plantea en dicho artículo los avances más recientes relacionados con la determinación del radio solar, una magnitud fundamental para comprender la estructura del Sol, estudiar con precisión las posibles variaciones de nuestra estrella a lo largo del tiempo y estimar su impacto sobre nuestro planeta.

"Aunque pueda parecer una tarea sencilla, determinar dónde termina exactamente el Sol y, por tanto, medir su radio es un problema científico de gran complejidad", ha explicado Vaquero, junto con que el Sol no posee una superficie sólida y perfectamente definida. Así, la región que observamos como su borde depende de las propiedades de la atmósfera solar, de la longitud de onda utilizada en la observación, de las características de los instrumentos y de las condiciones en las que se realizan las observaciones.

En este contexto, el estudio explica cómo la combinación de distintas fuentes de información permite reconstruir la evolución del radio solar durante varios siglos. Entre estas fuentes se encuentran las observaciones históricas de eclipses, las mediciones efectuadas mediante líneas meridianas y las observaciones directas del disco solar realizadas con instrumentos astronómicos.

Las líneas meridianas, instaladas principalmente en iglesias y grandes edificios europeos, funcionaban como instrumentos astronómicos de gran precisión. Al proyectar la imagen del Sol sobre una línea trazada en el suelo, permitían estudiar su posición y medir su diámetro aparente.

Por su parte, los eclipses solares proporcionan información especialmente valiosa, ya que los instantes exactos de contacto entre los bordes del Sol y de la Luna dependen, entre otros factores, del radio solar adoptado, según indica en nota de prensa la UEx.

La comparación entre estas observaciones históricas y las mediciones modernas indica que el radio del Sol ha permanecido "esencialmente constante" durante los últimos siglos, ha detallado, para matizar que esta conclusión permite establecer límites "muy estrictos" a sus posibles variaciones y contribuye a mejorar nuestro conocimiento de la estabilidad solar y de la evolución del sistema Sol-Tierra.