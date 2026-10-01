Quintana sitúa el relevo generacional y la cualificación del empleo como claves para garantizar el futuro del sector agroalimentario

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha situado el relevo generacional y la cualificación del empleo como dos de las claves para garantizar el futuro del sector agroalimentario, durante su participación en la reunión del Grupo de Trabajo del Sector Agroalimentario que organiza UGT FICA en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las jornadas, que se celebran en Extremadura los días 30 de septiembre y 1 de octubre, abordan las causas de la falta de mano de obra, el perfil del empleo y el relevo generacional en el sector agrícola y ganadero.

Quintana ha señalado que “el campo no solo necesita más trabajadores; necesita trabajadores cualificados, empleos atractivos y estables y, sobre todo, una nueva generación dispuesta a tomar el relevo”.

En este sentido, ha defendido la necesidad de seguir adaptando la formación a las necesidades reales de las explotaciones y empresas agroalimentarias, ante la transformación que está experimentando el sector como consecuencia de la mecanización, la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías.

El delegado del Gobierno ha subrayado además que mejorar las condiciones laborales y hacer del empleo agrario una opción profesional

atractiva resulta fundamental para afrontar las dificultades de mano de obra que encuentran algunas actividades y campañas.

EL RELEVO GENERACIONAL, UNA PRIORIDAD

Quintana ha destacado especialmente el reto del relevo generacional y ha señalado que la cuestión no debe plantearse únicamente desde la perspectiva de cómo incorporar jóvenes al campo, sino también desde qué condiciones son necesarias para que los jóvenes quieran desarrollar en él su proyecto profesional y personal.

Entre los principales obstáculos, ha señalado el acceso a la tierra, la rentabilidad de las explotaciones, la financiación, la formación y el acompañamiento a los nuevos agricultores y ganaderos.

En este contexto, ha puesto en valor las políticas impulsadas por el Gobierno de España a través de la PAC 2023-2027, que contempla ayudas específicas para jóvenes agricultores y ganaderos, así como programas de formación como Cultiva e iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la tierra.

“El relevo generacional no es únicamente una política agraria; es también una política de desarrollo rural”, ha afirmado Quintana, quien ha defendido que la incorporación de jóvenes al sector debe ir acompañada de vivienda, servicios públicos, transporte y oportunidades para desarrollar un proyecto de vida en los municipios rurales.

El delegado ha considerado igualmente necesario seguir avanzando en la incorporación de las mujeres al sector agrario y ganadero y ha señalado que la contratación en origen y la migración circular constituyen herramientas necesarias en determinadas campañas para atender las necesidades de mano de obra, siempre dentro de la legalidad y garantizando los derechos de los trabajadores.

Por último, Quintana ha defendido la necesidad de una respuesta compartida entre administraciones, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, empresas y organizaciones sindicales para afrontar los desafíos del sector.

“Tenemos agricultores y ganaderos con experiencia, cooperativas, industria agroalimentaria y jóvenes preparados. Nuestro reto es conseguir que esos jóvenes vean en el campo una oportunidad profesional, una actividad rentable y un verdadero proyecto de vida”, ha concluido.