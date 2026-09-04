El PSOE de Extremadura ofrece un proyecto “valiente” frente al “postureo” y los postulados de la ultraderecha de Guardiola

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reivindicado hoy un proyecto socialista “valiente y convincente” para la región frente a un Gobierno de María Guardiola condicionado por “el postureo” y por “los postulados de la ultraderecha”. Durante el acto de apertura del curso político del PSOE de Extremadura, celebrado este jueves en Mérida junto al alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, y la presidenta del Consejo de Estado, Calvo, Cotrina ha defendido que los extremeños necesitan “respuestas políticas” ante los problemas de la comunidad y no una política basada en “sonrisas y frivolidad”.

El líder de los socialistas ha situado el origen de esta forma de gobernar en el acuerdo de fondo que, según ha afirmado, mantiene el PP con la ultraderecha. “Guardiola ha aceptado los postulados de la ultraderecha para poder gobernar en Extremadura y, al mismo tiempo, ha dado la espalda al diálogo social”, ha afirmado, recordando que el diálogo entre las organizaciones sociales forma parte del mandato constitucional.

Ante más de 500 personas congregadas en el acto de inicio de curso político, el dirigente socialista ha advertido de que esta manera de gobernar tiene consecuencias directas para los extremeños y ha puesto como ejemplo la situación de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación.

En materia sanitaria, ha mencionado episodios recientes como la caída de un techo en el Hospital de Don Benito, la suspensión de operaciones programadas en el Hospital Universitario de Cáceres tras la rotura de una tubería, las dimisiones de responsables de Urgencias de este centro y los distintos ceses producidos en las áreas de salud de Extremadura. Ante esta situación, ha anunciado que el PSOE solicitará la comparecencia de la presidenta de la Junta en la Asamblea para que explique “blanco sobre negro” lo que considera “el peor inicio de curso sanitario que ha vivido Extremadura”.

También se ha referido a la Educación y, especialmente, a los problemas relacionados con la planificación y adjudicación del transporte escolar. Para Cotrina, no garantizar las rutas supone “minar la igualdad de oportunidades” de los estudiantes extremeños. Asimismo, ha reclamado a la Junta que avance mediante el diálogo social en la homologación salarial de los docentes. “La semana que viene, mejor que la siguiente”, ha reclamado.

Por otro lado, Cotrina ha celebrado la continuidad de la actividad de la Central Nuclear de Almaraz, una decisión que, según ha recordado, el PSOE de Extremadura ha defendido “ante todos y ante todo”. El secretario general socialista ha reivindicado que la posición de su partido responde a una prioridad clara: “Primero Extremadura”. “Aquí hay gente que primero pone a los extremeños y a las extremeñas, su tierra, y después el partido, las siglas y todo lo que está asociado a la política”, ha afirmado.

El secretario general ha vuelto criticado la posición de la Junta de Extremadura respecto al Plan Estatal de Vivienda y ha cuestionado que el Gobierno de Guardiola pueda aceptar recursos estatales y, posteriormente, recurrir las políticas de vivienda ante el Tribunal Constitucional. “Guardiola no puede decir que sí en el Ministerio y al día siguiente recurrir al Constitucional. Es una vergüenza, una tomadura de pelo y una política de adolescente”, ha afirmado.

Finalmente, el líder del PSOE extremeño ha reivindicado la política socialista como una herramienta para garantizar que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos de vida y avanzar mediante “un ascensor social basado en la igualdad de oportunidades”. Ha defendido la necesidad de seguir reclamando “justicia social y territorial” y ha apostado por “hacer región desde lo pequeño”, transformando la realidad de Extremadura desde los ayuntamientos y poniendo en el centro la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades.