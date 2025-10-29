21D

El PSOE defiende a Gallardo como candidato pese a estar pendiente de juicio: "No hay nada punible ni delictivo"

Así lo aseveraba el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

Redacción

Extremadura |

El PSOE defiende a Gallardo como candidato pese a estar pendiente de juicio: "No hay nada punible ni delictivo" | EP

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha salido este martes en defensa del secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, para ser candidato en las elecciones autonómicas de diciembre pese a estar procesado y pendiente de juicio en la causa sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez.

"Estamos convencidos de que no hay nada punible ni delictivo", ha dicho en los pasillos del Congreso, deseando que se sepa "la verdad cuanto antes".

A su juicio, Gallardo es un buen candidato porque "ha sido alcalde durante mucho tiempo, con mayorías importantes, sabe lo que es Extremadura, y sabe estar a pie de obra". Pero además, ha asegurado que el PSOE "tiene proyecto" y que, "por mucho que digan algunos agoreros, va a volver a gobernar en Extremadura".

