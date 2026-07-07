El PSOE considera insuficiente la ayuda de la Junta para la lengua azul y exige garantizar la gratuidad total de vacunas y aplicación

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha calificado hoy de insuficiente el anuncio realizado por el consejero de Agricultura, Juan José García, sobre las ayudas para la vacunación frente a la lengua azul y ha advertido de que los 600.000 euros previstos por la Junta "no responden ni de lejos a las necesidades reales del sector ganadero extremeño".

La portavoz de Agricultura del Grupo Socialista, Blanca Martín Delgado, ha señalado que la cantidad anunciada por el Ejecutivo autonómico "sigue siendo ridícula" y no garantiza que todos los ganaderos puedan afrontar el coste de la vacunación en igualdad de condiciones. Además, los socialistas recuerdan que, durante los gobiernos del PSOE, tanto las vacunas como su aplicación por parte de los servicios veterinarios eran completamente gratuitas. Sin embargo, el modelo implantado por el gobierno Guardiola obliga a los ganaderos a asumir costes que antes no existían.

Además, el PSOE considera significativo que el consejero haya duplicado la cuantía inicialmente prevista, pasando de 300.000 a 600.000 euros en apenas unas semanas, después de las denuncias públicas realizadas por los socialistas. A juicio del Grupo Socialista, este cambio evidencia la improvisación de la Junta y la ausencia de una planificación basada en criterios técnicos, ya que, pese al incremento, la dotación continúa siendo claramente insuficiente.

Los socialistas también recuerdan que la medida llega tarde, tal y como vienen denunciando las organizaciones profesionales agrarias, que llevan semanas alertando de los problemas derivados de la falta de previsión del Gobierno regional. Por ese motivo, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda parcial al proyecto de presupuestos para destinar 3 millones

de euros, cinco veces más de lo que plantea la Junta, con el objetivo de garantizar tanto la adquisición de las vacunas como el coste de su administración por parte de los profesionales veterinarios. En este sentido, Martín Delgado ha pedido a Guardiola que "demuestre que está del lado de los ganaderos extremeños y apoye la enmienda del Grupo Socialista para garantizar una vacunación realmente gratuita y suficiente".

Por último, el PSOE ha lamentado la gestión del consejero de Agricultura, que considera marcada por la improvisación y la falta de rumbo. Los socialistas sostienen que la política agraria del Ejecutivo autonómico atraviesa una etapa de incertidumbre como consecuencia de la decisión de Guardiola de entregar esta consejería a Vox para asegurar su estabilidad política, una decisión que, a su juicio, está teniendo consecuencias negativas para el campo extremeño.