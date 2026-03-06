El PSOE celebra este viernes su Comité Regional y da el pistoletazo de salida para la búsqueda de un nuevo liderazgo

El Comité Regional del PSOE de Extremadura se reunirá este viernes, 6 de marzo, en Mérida para diseñar el calendario de celebración de las primarias y el Congreso Regional extraordinario para elegir al nuevo secretario general que sustituirá a Miguel Ángel Gallardo.

La reunión del Comité Regional del PSOE de Extremadura comenzará a las 16,30 horas de este viernes en el Centro Cultural Nueva Ciudad de Mérida, y está previsto que a su finalización, el presidente de la Comisión Gestora, José Luis Quintana, informe en rueda de prensa.

Cabe recordar que el PSOE de Extremadura está dirigido por una comisión gestora, presidida por Quintana, desde que el exsecretario general, Miguel Ángel Gallardo, dimitió al día siguiente de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre por los malos resultados, en los que el partido perdió 10 diputados y se quedó con 18 escaños en la Asamblea de Extremadura.

Ahora, el objetivo del Comité Regional de este viernes será analizar la situación política actual tras concluir el debate de investidura de la Presidencia de la Junta, y, a la vez, dar cuenta al Comité del calendario de primarias y congreso extraordinario, según avanzó el PSOE extremeño.

PONER EN MARCHA EL PROCESO CONGRESUAL

La aprobación de dicho calendario es competencia exclusiva de la Comisión Gestora y se realizará antes de este viernes, 6 de marzo, por lo tanto, la intención de la Comisión Gestora es poner en marcha el proceso congresual que debe culminar en el 16 Congreso Extraordinario Regional del PSOE de Extremadura.

En concreto, en este periodo el PSOE de Extremadura iniciará un proceso de renovación de sus órganos regionales, así como la elección de la persona que pase a ocupar la secretaría general del partido tras la dimisión el pasado 22 diciembre de Miguel Ángel Gallardo.

El proceso congresual incluye la celebración de primarias (que conllevará una jornada de votación si se presenta más de una candidatura) y que se desarrollará en las próximas semanas. Tras ello, el calendario deberá culminar con la celebración del 16º Congreso Regional Extraordinario, cuyas fechas concretas se darán a conocer previsiblemente este viernes.

Cabe recordar que el Comité Regional es el máximo órgano del partido entre congresos, que está integrado por más de 300 militantes socialistas de la región.