El PSOE alerta de que Guardiola mantiene paralizadas inversiones clave para el desarrollo de la comarca de Villanueva de la Serena

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha denunciado hoy miércoles que el gobierno de Guardiola mantiene paralizadas inversiones estratégicas para la comarca de Villanueva de la Serena, una situación que está frenando el desarrollo de infraestructuras esenciales y deteriorando los servicios públicos.

Sánchez Cotrina ha realizado estas declaraciones durante la Asamblea Comarcal celebrada este martes en Villanueva de la Serena, en la que ha mantenido un encuentro de trabajo con secretarios generales, alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de la comarca para analizar la situación de los municipios y coordinar la acción política del partido.

Durante la reunión, los responsables socialistas han puesto sobre la mesa la paralización de proyectos fundamentales para la comarca, entre ellos la segunda fase del Hospital Don Benito-Villanueva, la construcción de la nueva rotonda de acceso al Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena y el proyecto de Caminos Escolares Seguros, destinado a mejorar la seguridad vial en los accesos a los centros educativos.

El secretario general del PSOE de Extremadura ha mostrado su preocupación por la situación del Hospital Don Benito-Villanueva, cuya segunda fase continúa bloqueada. Los socialistas recuerdan que en enero de 2025 únicamente se inauguró la primera fase del complejo, correspondiente al área de consultas externas, mientras siguen sin ejecutarse infraestructuras imprescindibles como el bloque quirúrgico y las nuevas áreas de hospitalización.

"Lo que el Gobierno de Guardiola presentó como un nuevo hospital sigue siendo un edificio incompleto, muy alejado del proyecto sanitario concebido para dar respuesta a las necesidades asistenciales de toda esta comarca", ha señalado Sánchez Cotrina, quien ha reclamado a la Junta que retome de inmediato unas obras imprescindibles para garantizar una atención sanitaria de calidad.

Asimismo, el PSOE ha criticado la paralización de la nueva rotonda de acceso al Palacio de Congresos, una actuación necesaria para mejorar la movilidad y la seguridad en uno de los principales equipamientos públicos de la ciudad, así como la suspensión del proyecto de Caminos Escolares Seguros, que contemplaba la creación de itinerarios más seguros para los escolares y sus familias.

Para los socialistas, estos ejemplos reflejan la falta de compromiso del Ejecutivo autonómico con una de las comarcas más importantes de Extremadura. "Es muy preocupante ver cómo proyectos ya planificados permanecen guardados en un cajón por la falta de voluntad política del Gobierno regional", ha afirmado Sánchez Cotrina.

El secretario general del PSOE de Extremadura ha trasladado el compromiso de su formación de seguir trabajando junto a los ayuntamientos y los representantes socialistas de la comarca para defender las inversiones que necesita este territorio y exigir a la Junta que abandone la política de la paralización y recupere los proyectos que contribuyen al desarrollo económico, la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.