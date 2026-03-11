Proyecto Extremadura celebra el éxito de su presencia en ARCOmadrid 2026, que ha reunido a 211 galerías de 30 países y 1.300 artistas

Proyecto Extremadura, una iniciativa de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, ha participado un año más en ARCOmadrid, consolidando su compromiso con la promoción del arte contemporáneo y la proyección del talento artístico vinculado a Extremadura en uno de los principales encuentros internacionales del sector.

La presencia de Proyecto Extremadura en esta edición ha contado con la colaboración del artista Daniel Canogar, una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo español, cuya participación con una obra específica ha contribuido a enriquecer el espacio expositivo y a reforzar el diálogo entre arte, tecnología y creación contemporánea que caracteriza esta iniciativa.

La participación en ARCOmadrid representa para Proyecto Extremadura una oportunidad estratégica para visibilizar la actividad artística y cultural vinculada a la región, fortalecer redes profesionales y generar nuevas oportunidades de intercambio con artistas, galeristas, coleccionistas e instituciones culturales de ámbito nacional e internacional.

Durante los días de feria, el stand de Proyecto Extremadura ha recibido la visita de numerosos representantes institucionales, profesionales del sector artístico y creadores contemporáneos. Entre las visitas institucionales han destacado la de Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz, acompañada de Ricardo Cabezas, diputado provincial y Manuel Candilaja, director del Área de Identidad Cultural, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz.

Además, ha contado con la presencia de Francisco José Palomino Guerrero, secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Ana Jiménez del Moral, jefa de Sección de Museos y Colecciones; y María Jesús Romero, jefa de Servicio de Cultura, así como Catalina Pulido, directora del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC Badajoz).

También recibimos la visita de José Antonio Casablanca, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz y responsables del Área de Cultura de la Diputación de Cáceres.

El stand de Proyecto Extremadura también ha sido punto de encuentro para artistas como de talla internacional como Eugenio Ampudia o Marina Núñez, y referentes de la región como Miguel Sansón o José Luis Hinchado. Además de representantes de diversas instituciones culturales y entidades colaboradoras, entre ellas LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Fundación Caja Canarias o Fundación Caja Rioja.

ARCOmadrid, una cita clave del arte contemporáneo internacional

La edición 2026 de ARCOmadrid, inaugurada el pasado 5 de marzo, ha vuelto a consolidarse como una de las grandes citas internacionales del arte contemporáneo.

La feria ha reunido a 211 galerías de 30 países y alrededor de 1.300 artistas, con una presencia femenina que alcanza el 40 %, según el informe elaborado por la asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV).

ARCOmadrid estima haber alcanzado una asistencia global de 95.000 visitantes, entre ellos cerca de 40.000 profesionales del sector procedentes de todo el mundo, lo que confirma su relevancia como punto de encuentro para el mercado del arte y espacio de intercambio entre Europa y Latinoamérica.

Proyecto Extremadura y su compromiso con la creación contemporánea

Con su presencia en ARCOmadrid 2026, Proyecto Extremadura reafirma su apuesta por impulsar la creación contemporánea, apoyar el talento artístico y fortalecer la conexión de Extremadura con los principales circuitos del arte contemporáneo, contribuyendo así a la proyección cultural de la región.