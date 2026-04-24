El proyecto de complejo avícola de gallinas camperas de Ribera del Fresno recibe la DIA favorable

El proyecto de complejo avícola de gallinas camperas, en el término municipal de Ribera del Fresno y cuyo promotor es Dehesa de Monfragüe, SLU, ha recibido la declaración de impacto ambiental favorable.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad por la que se formula esta declaración de impacto ambiental favorable para este complejo avícola que supondrá "un efecto positivo en el empleo de la zona, contará con una superficie de 191,6639 hectáreas, tendrá una capacidad máxima de 320.000 aves y prevé una producción anual de 96.960.000 huevos".

Para la declaración de impacto ambiental dicho proyecto ha pasado por sus correspondientes trámites de información pública, consultas a las Administraciones públicas y ha sido estudiado técnicamente por la Dirección General de Sostenibilidad quien también ha señalado las condiciones y medidas a cumplir para prevenir, corregir y compensar los posibles efectos sobre el medio ambiente.

Así, teniendo en cuenta los estudios de impacto ambiental, las alegaciones presentadas y los informes, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha formulado esta declaración de impacto ambiental favorable al concluirse que "no es previsible que la realización del proyecto y su puesta en funcionamiento produzca efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las condiciones y medidas recogidas en la DIA", según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Con ello, la Junta de Extremadura destaca que continúa su "apuesta por el desarrollo industrial y empresarial de la región bajo el estricto cumplimiento de la legalidad vigente".