Un proyecto de bionergía en Valdetorres recibe 5,44 millones de subvención del Miteco

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha otorgado 20 millones de euros a 11 nuevos proyectos en España para sustituir los combustibles fósiles por renovables en plantas de cogeneración, entre ellos la iniciativa de bioenergía 'Piroliva-CH4' en Valdetorres (Badajoz) que recibe 5.448.382,50 euros.

A través de estos proyectos se incentivará la instalación de 21,3 MW de potencia eléctrica y 17,3 MW de potencia térmica producidos con renovables y se espera que repercuta en un ahorro de más de 34 millones en el sistema eléctrico, lo que supone una ratio de ahorro respecto al coste de las ayudas de 1,7 euros por cada euro invertido.

Estas ayudas, provenientes de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y enmarcadas en la segunda convocatoria del programa Renocogen 2, buscan favorecer la autonomía estratégica y energética del sistema y reducir costes y dependencia de los combustibles fósiles en la industria, informa este miércoles en un comunicado.