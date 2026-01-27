MADRID FUSIÓN

La provincia de Cáceres llega a Madrid Fusión con presentaciones y catas de sus productos de calidad

Madrid Fusión bajo el lema 'El cliente toma el mando', se celebra del 26 al 28 de enero en Ifema, Madrid.

Redacción

Extremadura |

La Diputación de Cáceres acude, un año más, a la mayor cita gastronómica del país, Madrid Fusión, que, bajo el lema 'El cliente toma el mando', se celebra del 26 al 28 de enero en Ifema, Madrid.

En esta ocasión, la Diputación de Cáceres comparte espacio con la Diputación de Badajoz, pudiendo mostrar así la riqueza y los productos gastronómicos de calidad de ambos territorios.

A lo largo de estos días se llevarán a cabo presentaciones y catas de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) como el Aceite Gata-Hurdes, el de Villuercas-Ibores-Jara, Cereza del Jerte, Dehesa de Extremadura, Miel Villuercas-Ibores, Pimentón de la Vera, Queso Ibores, Queso de Acehúche, Ribera del Guadiana, Torta del Casar, Corderex, Cabrito de Extremadura, Ternera de Extremadura y Vaca de Extremadura.

Además, se llevará a cabo cocina en vivo, con la presencia de los cocineros del restaurante Casa Claudio de Casar de Casar de Cáceres, Claudio Vidal y Roberto Martín, que ya han pasado por el stand este lunes.

Los chefs del restaurante La Fabiola de Cáceres, David Domínguez, Juan Santiestebán y Juan Antonio Solís, lo harán este martes, a las 13,30 horas, y el cocinero del restaurante Metamorfosis de Valdencín, pedanía de Torrejoncillo, Pablo Miguel Sobrino, demostrará sus dotes culinarias el miércoles a las 14,00 horas.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, ha asegurado que la presencia de la Diputación de Cáceres en Madrid Fusión "busca, una año más, promocionar nuestros productos gastronómicos como vías para generar riqueza económica en nuestra provincia, en el sector turístico, considerándolos también motor de empuje y apoyo importante para el desarrollo del medio rural y para luchar por el reto demográfico".

