Protección Civil realizará un simulacro de activación del sistema Es-Alert en zonas cercanas a la Central Nuclear de Almaraz el lunes 27

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en colaboración con las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, llevará a cabo en los próximos días un simulacro de activación del sistema de alertas a móviles Es-Alert en municipios situados en el entorno de centrales nucleares de Burgos, Cáceres, Guadalajara, Tarragona y Valencia.

En el caso de Cáceres, la prueba correspondiente a la Zona I del Plan de Emergencia Exterior de la Central Nuclear de Almaraz (PENCA) está programada para el próximo 27 de abril. El ejercicio consistirá en el envío de un mensaje a través de las redes de telefonía móvil que se difundirá a todos los dispositivos conectados a las antenas ubicadas en las áreas de alerta.

Los municipios incluidos en la Zona I del PENCA son: Almaraz, Belvís de Monroy, Casas de Miravete, Casatejada, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Millanes de la Mata, Romangordo, Saucedilla, Serrejón, Toril y Valdecañas de Tajo.

La prueba evaluará la cobertura del sistema Es-Alert en las localidades situadas en un radio de entre 0 y 10 kilómetros alrededor de la central nuclear. La duración prevista del ejercicio será de entre 15 y 20 minutos, tiempo durante el cual las antenas retransmitirán el mensaje de forma cíclica.

La notificación, que se enviará aproximadamente a las 11:00 horas, llegará a todos los teléfonos móviles que se encuentren dentro del área definida. El mensaje indicará claramente que se trata de una prueba, por lo que se ruega a la población no realizar llamadas al servicio de emergencias 112 para evitar saturar las líneas.