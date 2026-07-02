El programa Verano IJEX 2026 arranca con el nuevo campamento "Survivors in the Wild" en Cuacos de Yuste

La directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), Mª José Tovar, ha visitado este miércoles el campamento "Survivors in the Wild", una nueva actividad incluida en el programa Verano IJEX y que reúne a 40 jóvenes de entre 15 y 17 años en el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste.

Durante la visita, la directora general ha podido conocer de primera mano el desarrollo de las actividades de supervivencia responsable, orientación, naturaleza e idiomas que están llevando a cabo los y las participantes y ha conversado con jóvenes y monitores/as sobre su experiencia en el campamento.

"Survivors in the Wild" desarrollará, del 30 de junio al 7 de julio, actividades de carácter medioambiental e idiomático centrado en la supervivencia responsable, la orientación, la vida en la naturaleza, el vivac y la convivencia.

Durante la semana se celebrarán talleres ambientales con educadoras del propio Centro de Educación Ambiental, técnicas básicas de orientación con mapa y brújula, una ruta de montaña con pernocta en vivac y observación astronómica, el descenso del Barranco del Gargantón y una visita al Monasterio de San Jerónimo de Yuste, además de talleres transversales de salud mental y empleabilidad juvenil.

"Este campamento es un ejemplo del tipo de experiencias que queremos seguir ofreciendo a la juventud extremeña: actividades que combinan naturaleza, aventura, idiomas y convivencia, y que además incorporan contenidos transversales tan importantes como la salud mental o la empleabilidad juvenil", ha señalado la directora general durante su visita.

"Ver cómo disfrutan los chicos, cómo se enfrentan a retos como la orientación o la pernocta en la naturaleza y cómo crecen en autonomía y en grupo es la mejor muestra de que el trabajo que hace el IJEX cada verano merece la pena", ha añadido.

La directora general ha destacado también el papel del Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste, que se ha incorporado de nuevo este año como espacio de referencia para la campaña Verano IJEX, que este año acoge también el campamento "Go Viral Camp", centrado en comunicación digital y creación de contenidos, que se desarrollará del 9 al 16 de julio en las mismas instalaciones.

VERANO IJEX 2026

Mª José Tovar ha explicado que el programa Verano IJEX 2026 se desarrolla entre el 30 de junio y el 30 de agosto y cuenta con un presupuesto de 418.000 euros, lo que supone un incremento respecto a los 330.000 euros destinados en 2025.

El programa contempla un total de 24 actividades organizadas en Extremadura entre campamentos, campux, intercambios con otras comunidades autónomas y campos de voluntariado, con 768 plazas en total, de las cuales 547 están destinadas a jóvenes extremeños/as.

Las temáticas abordadas en esta edición incluyen creatividad, ciencia, multiaventura, manga, nuevas tecnologías, deporte, idiomas, cultura, arqueología y atención a la discapacidad. En la modalidad de campamentos y campux se han recibido 1.076 solicitudes para las 547 plazas ofertadas, lo que confirma el interés creciente de la juventud extremeña por estas actividades.

En el caso concreto de los campamentos en Cuacos de Yuste, Baños de Montemayor y Valencia de Alcántara, se han recibido 538 solicitudes para las 265 plazas ofertadas, siendo "Survivors in the Wild" el tercer campamento más demandado, con 80 solicitudes, solo por detrás de Cienciaventura y Exploraventura.