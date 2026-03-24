El programa de Ferias de Empleo, Emprendimiento y FP Pyme de la Cámara de Badajoz celebra 11 eventos en seis localidades

El programa de Ferias de Empleo, Emprendimiento y FP Pyme 2025 de la Cámara de Comercio de Badajoz celebrará entre los meses de abril y noviembre un total de 11 eventos en seis municipios estratégicos de la provincia, como son Badajoz, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Don Benito, Villanueva de la Serena y Mérida, con el objetivo de mejorar la empleabilidad, fomentar el emprendimiento y fortalecer la conexión entre empresas y talento.

La primera de las ferias es el 8 de abril en Badajoz con la jornada 'Activa tu futuro', que también tendrá lugar el 21 de abril en Almendralejo, el 22 de abril en Villafranca de los Barros, el 28 de abril en Don Benito y el 29 de abril en Villanueva de la Serena.

Asimismo, las 'Ferias FP Pyme' serán el 23 de abril en Badajoz en el marco de Expoenergea, el 28 de octubre en Almendralejo, el 11 de noviembre en Mérida y el 26 de noviembre en Badajoz; además de los 'Encuentro 45' el 4 de junio en Badajoz; 'Talent Day' el 8 de octubre en Badajoz y dos actos institucionales destacados, como la entrega del 'Premio Talento Joven Emprendedor' y del 'Premio Excelencia FP Dual'.

El presidente de la Cámara de Comercio, Mariano García, acompañado de la directora, Sandra Soriano, ha presentado esta iniciativa territorial de activación del talento en Extremadura que prevé la participación de entre 2.500 y 3.000 personas, más de 400 empresas, más de 200 entidades colaboradoras, 150 ofertas de empleo y más de 300 entrevistas laborales reales.

El proyecto moviliza 440.000 euros de inversión, entre el 70 por ciento financiado por el Fondo Social Europeo Plus y el 30 por ciento aportado por la Cámara, cuyo presidente ha puesto el acento en que las ferias combinan distintos formatos orientados a la contratación práctica y que en los eventos de gran formato como 'Talent Day' y 'Encuentros 45' se habilitan espacios para entrevistas directas con empresas, orientación laboral personalizada, talleres formativos, ponencias y 'networking' estructurado.

Por su parte, 'Activa tu futuro' ofrece un modelo experiencial basado en simulaciones del mercado laboral, trabajo en equipo y resolución de retos, mientras que las 'Ferias FP Pyme' fomentan la conexión entre centros educativos y empresas, reforzando la FP Dual como vía directa de acceso al empleo.

El proyecto incorpora además galardones "pioneros", como el 'Premio Talento Joven Emprendedor' y 'Premio Excelencia FP Dual', que entregan por primera vez y reconocen la innovación de jóvenes emprendedores y el compromiso de los centros educativos en la formación y en la conexión con el tejido empresarial.