El Programa FEDER Extremadura 2021-2027 ya ha seleccionado el 75,1 por ciento de sus fondos

El VI Comité de Seguimiento del Programa FEDER Extremadura 2021-2027 se ha celebrado este jueves en el edificio III Milenio de Mérida y ha puesto de manifiesto el importante avance de los fondos europeos en la región. El programa ya ha alcanzado el 75,1 por ciento del importe programado seleccionado, un dato que refleja cómo Europa y Extremadura avanzan juntas para impulsar una comunidad más innovadora, sostenible y conectada.

Este elevado nivel de selección ha sido además reconocido por la Comisión Europea durante la celebración del comité, cuyos representantes han felicitado a Extremadura por el alto porcentaje de fondos ya seleccionados.

El encuentro ha estado copresidido por la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, Rosa Ramos, y la subdirectora adjunta de la Subdirección General de Gestión del FEDER del Ministerio de Hacienda, Paula Serrano.

Asimismo, ha contado con la participación de representantes del Ministerio de Hacienda, de la Comisión Europea, de la Junta de Extremadura, organizaciones sindicales, empresariales, del tercer sector y de ADENEX.

Entre las autoridades asistentes han estado el secretario general de Desarrollo del Territorio, Coordinación y Planificación Hídrica, Víctor del Moral; la secretaria general de Vivienda, Arquitectura, Accesibilidad y Regeneración Urbana, Lidia López; el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, José Antonio Bayón, y el director general de Servicios Digitales Críticos, Antonio Fernández.

Durante la reunión se han analizado los avances del programa, el estado de ejecución de las inversiones, las acciones de comunicación y las previsiones, para seguir acelerando la llegada de los fondos europeos a proyectos estratégicos para la región.

Los datos presentados durante el comité han confirmado una evolución muy positiva del Programa FEDER. Todos los objetivos políticos han superado ya el 50 por ciento de selección de fondos, lo que evidencia el ritmo de ejecución alcanzado.

En concreto, el objetivo centrado en una Europa más competitiva e inteligente ha alcanzado el 69,8 por ciento de selección; el dedicado a la transición verde se ha situado en el 53 por ciento; y el relacionado con la movilidad sostenible ha llegado al 79,6 por ciento.

Destaca especialmente el objetivo orientado a la transformación social, con cerca de 300 millones de euros seleccionados. Este dato pone de relieve la prioridad otorgada a proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas y fortalecen la cohesión social y territorial.

Las inversiones avanzan especialmente en ámbitos estratégicos como la movilidad, la transformación social y la cultura y el turismo, sectores fundamentales para generar oportunidades, fijar población y reforzar el desarrollo regional.