El programa Aval Joven de la Junta de Extremadura alcanza ya los 2.656 beneficiarios

El programa Aval Joven de la Junta de Extremadura ha alcanzado ya los 2.656 beneficiarios desde su puesta en marcha, consolidándose como una de las principales herramientas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso de los jóvenes extremeños a su primera vivienda.

La iniciativa cuenta actualmente con 1.766 operaciones en curso, que movilizan un volumen hipotecario de 159.364.342,75 euros. Estas operaciones llevan asociada una garantía comprometida de 22.440.107,61 euros, de los que 22.217.260,04 euros corresponden a expedientes con elegibilidad acreditada.

Además, el programa acumula ya 813 operaciones formalizadas, con una garantía ofrecida de 9.697.160,99 euros, lo que refleja la buena acogida de una medida diseñada para ayudar a quienes cuentan con capacidad económica para afrontar una hipoteca, pero encuentran dificultades para reunir el ahorro inicial exigido por las entidades financieras.

Los datos muestran también el alcance territorial y social del programa. Los beneficiarios tienen una edad media de 30,05 años, la hipoteca media asciende a 90.807 euros y el programa está presente en 223 municipios extremeños, contribuyendo a fijar población y facilitar el acceso a la vivienda en todo el territorio.

Aval Joven se desarrolla mediante un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura, a través de las consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, junto con Extremadura Avante y las entidades financieras adheridas a la iniciativa.