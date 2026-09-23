El Programa Aval Joven alcanza los 2.556 beneficiarios extremeños y moviliza casi 153 millones para compra de vivienda

El programa Aval Joven de la Junta de Extremadura ha alcanzado ya los 2.556 beneficiarios desde su puesta en marcha, consolidándose como una de las principales herramientas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso de los jóvenes de la región a su primera vivienda.

La iniciativa cuenta actualmente con 1.694 operaciones en curso, que movilizan un volumen hipotecario de 152.963.042,22 euros. Estas operaciones llevan asociada una garantía comprometida de 21.400.660,84 euros, de los que 21.213.975,61 euros corresponden a expedientes con elegibilidad acreditada.

Además, el programa acumula ya 711 operaciones formalizadas, con una garantía ofrecida de 8.389.685,21 euros, lo que --según indica en nota de prensa la Junta-- refleja la "buena acogida" de una medida diseñada para ayudar a quienes cuentan con capacidad económica para afrontar una hipoteca, pero encuentran "dificultades" para reunir el ahorro inicial exigido por las entidades financieras.

Los datos muestran también el alcance territorial y social del programa. Los beneficiarios tienen una edad media de 30 años, la hipoteca media asciende a 90.297 euros y el programa está presente en 217 municipios extremeños, contribuyendo a fijar población y facilitar el acceso a la vivienda en todo el territorio, remarca la Administración autonómica.

Aval Joven se desarrolla mediante un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura, a través de las consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, junto con Extremadura Avante y las entidades financieras adheridas a la iniciativa.

El programa nació para dar respuesta a uno de los principales "obstáculos" que encuentran los jóvenes a la hora de comprar una vivienda. Aunque en "muchos" casos disponen de ingresos suficientes para asumir una hipoteca, carecen del ahorro previo necesario para afrontar la entrada exigida por las entidades bancarias.

GARANTÍA PÚBLICA DE HASTA EL 15 POR CIENTO

Habitualmente, los bancos financian hasta el 80 por ciento del valor de compra de una vivienda, lo que obliga a los compradores a aportar el 20 por ciento restante, además de los gastos asociados a la operación.

Gracias a Aval Joven, la Junta de Extremadura ofrece una garantía pública de hasta el 15 por ciento del valor del inmueble, permitiendo que la financiación hipotecaria pueda alcanzar hasta el 95 por ciento del precio de compra o del valor de tasación, si este fuera inferior.

De esta forma, los beneficiarios necesitan disponer de una cantidad significativamente menor de ahorro inicial para acceder a una vivienda en propiedad, favoreciendo así su emancipación y la creación de nuevos proyectos de vida en la región.

Dentro de esta estrategia de apoyo al acceso a la vivienda, la cobertura del programa se ampliará a familias numerosas y monoparentales. La medida está dirigida a hogares que afrontan mayores cargas económicas y que, pese a contar con ingresos suficientes para asumir las cuotas mensuales de una hipoteca, encuentran "dificultades" para reunir los recursos necesarios para la aportación inicial.

Con esta ampliación, el Ejecutivo autonómico refuerza el alcance de una herramienta que se ha convertido en un "referente" para facilitar el acceso a la vivienda habitual, impulsar la emancipación de jóvenes y familias y favorecer el "arraigo de población" en Extremadura.