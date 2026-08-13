Los productores extremeños recibieron 517,9 millones de ayudas directas PAC hasta junio

Las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 5.128,17 millones de euros hasta el pasado 30 de junio, de los que 517,92 millones fueron para productores de Extremadura.

Así figura en el último informe mensual (agosto de 2026) del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan los ocho primeros meses y medio del ejercicio financiero de este año, que comenzó el 16 de octubre de 2025 y finalizará el 15 de octubre de 2026.

Los pagos más importantes son los de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (2.302,68 millones), seguido del correspondiente a los ecorregímenes (1.099,90 millones); la ayuda a la renta asociada (672,11 millones) y la ayuda complementaria a la renta redistributiva (487,16 millones), que en conjunto representan el 88,96 % de lo pagado.