Productores y agentes turísticos se reúnen este lunes en Trujillo para analizar el turismo gastronómico

La Diputación de Cáceres celebra este lunes, 15 de junio, en el Convento de la Coria de Trujillo, la jornada gastronómica 'Sabores y Paisajes de Tierras de Cáceres y Trujillo', un encuentro concebido para seguir dando forma a un producto turístico gastronómico que nace de los pueblos, de sus paisajes, de sus productores y de la manera en que el territorio se expresa a través de sus sabores.

La gastronomía se presenta así como un hilo conductor capaz de unir pueblos, paisajes, productos, oficios, cocina y experiencias turísticas, por lo que uno de los momentos destacados de la jornada será la participación de Víctor Corchado, chef de Borona Bistró de Cáceres, que realizará un muestra en directo con productos locales de las tres comarcas.

Su propuesta permitirá mostrar cómo la cocina puede transformar los productos del territorio en emoción, relato y experiencia, conectando la creatividad gastronómica con la autenticidad de los sabores de estas zonas.

El encuentro culminará con el denominado bodegón de productos locales, donde se podrán degustar algunos de los mejores productos de Tierras de Cáceres y Trujillo, aportados por los propios productores y empresas participantes en el proyecto.

Este espacio está concebido como un momento de encuentro alrededor de una mesa, para conocer de primera mano los productos, conversar con quienes los elaboran y reforzar vínculos entre empresas, entidades e invitados.

La jornada será inaugurada por la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, en el marco de una iniciativa que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Tierras de Cáceres y Trujillo, financiado con fondos NextGenerationEU.

'Sabores y Paisajes de Tierras de Cáceres y Trujillo' parte de una idea "sencilla pero poderosa", ha indicado la diputada. "Los productos agroalimentarios del territorio no pueden entenderse sin el paisaje que los hace posibles, sin las personas que los trabajan y sin las empresas que los transforman, los sirven, los explican y los comparten", ha explicado.

De ahí que la jornada busque ser un espacio de encuentro para reforzar las sinergias entre productores, restaurantes, alojamientos, entidades locales y agentes turísticos, favoreciendo una forma de trabajar conjunta que permita proyectar mejor la riqueza gastronómica de las comarcas que forman las Tierras de Cáceres y Trujillo, que son la Sierra de Montánchez y Tamuja, Miajadas-Trujillo y Tajo-Salor-Almonte.

El objetivo de la Diputación de Cáceres con esta actuación es consolidar una forma de desarrollo turístico "desde la autenticidad, la cooperación territorial y el orgullo por los productos que nacen en los pueblos de la provincia de Cáceres", informa la institución provincial.