Blanca Martín llama al orden por aspavientos y comentarios machistas hacia la vestimenta de una diputada

La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha llamado al orden a los diputados en el pleno de la Asamblea de Extremadura que se celebraba esta mañana porque algunos diputados realizado aspavientos y ham dirigido comentarios sobre la forma de vestir de una diputada de la cámara regional.

"Durante la formulación de las preguntas mi cabeza está pensando si decir esto públicamente o no, pero no me voy a callar, he pedido en más de una ocasión que haya educación en la Cámara y durante esta mañana de han hecho apreciaciones hacia algunas diputadas de esta casa", decia Martín. "No voy a tolerar que haya gestos en función de como viene vestida o no una Diputada o una Consejera, porque eso son micromachismos" asegura.

Según ha podido saber Ondacero los comentarios han sido dirigidos desde la bancada del Grupo Parlamentario Popular hacia la Consejera de Cultura y Turismo y Deporte.

Una sesión plenaria en la que se informaba acerca de la situación pandémica con la comparecencia del Consejero de Sanidad José María Vergeles.

En el orden del día también había hueco para tratar el reparto de los fondos europeos Paul Decreto-Ley de medidas urgentes para la modernización de la administración pública.