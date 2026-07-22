DEBATE ESTADO REGIÓN

La Presidencia de la Asamblea de Extremadura descarta celebrar en 2026 el Debate sobre el Estado la Región

Se sigue la línea marcada por el informe jurídico emitido por los servicios de la Cámara.

Redacción

Extremadura |

La Presidencia de la Asamblea de Extremadura descarta celebrar en 2026 el Debate sobre el Estado la Región
La Presidencia de la Asamblea de Extremadura descarta celebrar en 2026 el Debate sobre el Estado la Región | Asambleaex

La Presidencia de la Asamblea de Extremadura ha estimado oportuno no celebrar el Debate sobre la Orientación Política General de la Junta de Extremadura este año 2026, con lo que sigue la línea marcada por el informe jurídico emitido por los servicios de la Cámara.

Una resolución del presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha establecido que el Debate del Estado de la Región no se celebrará los años que haya elecciones autonómicas ni en los que se produzca una investidura de la Presidencia de la Junta, por lo que respalda que no tenga lugar el debate en este 2026.

El presidente de la cámara legislativa, Manuel Naharro, ha emitido una resolución que irá a Junta de Portavoces el próximo lunes, 27 de julio, según ha informado a la Asamblea.

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