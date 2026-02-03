Los Premios de la Música Extremeña baten récords con más de 530 candidaturas presentadas

Los Premios de la Música Extremeña, una cita que alcanza su tercera edición, ha batido este año récords de participación con la presentación de más de 530 candidaturas para premiar la creación musical en la región, y se consolida así como el principal escaparate de la música hecha con sello extremeño.

Según los datos presentados este lunes, la edición de 2026 ha recibido 532 candidaturas, que han sido sometidas a un proceso de selección del que han resultado 74 nominaciones repartidas en 14 categorías, correspondientes a 53 proyectos musicales.

Los nominados reflejan además un equilibrio territorial entre provincias, con proyectos procedentes tanto de Cáceres como de Badajoz. Los ganadores serán elegidos por un jurado profesional de 40 miembros, que ya ha iniciado el proceso de votación.

Entre las novedades de este año destaca la incorporación del Premio Revelación, que reconocerá a un proyecto musical por su crecimiento y proyección durante el último año, y cuyo nombre se dará a conocer durante la gala, al igual que el tradicional Premio de Honor.

La gala de entrega de los Premios de la Música Extremeña 2026 se celebrará el 7 de marzo, a las 20,30 horas, en el Gran Teatro de Cáceres, e incluirá seis actuaciones en directo, reforzando el carácter artístico del evento. La ceremonia volverá a retransmitirse en 'streaming', con la previsión de superar los datos de ediciones anteriores, que ya alcanzaron miles de espectadores, tanto de forma presencial como online.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha participado este lunes en la presentación de las candidaturas en una rueda de prensa en la que ha destacado que estos premios "no solo reconocen el talento musical extremeño, sino que forman parte de la estrategia cultural de Cáceres y de su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, apostando por una cultura viva, contemporánea y conectada con el territorio".

Suárez ha subrayado que "estos premios son una herramienta clave para dar visibilidad al talento musical de Cáceres y de Extremadura, generar oportunidades para nuestros artistas y seguir construyendo un ecosistema cultural sólido, que es imprescindible para una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura".

Los Premios de la Música Extremeña cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Cáceres y de distintas instituciones, reafirmando su papel como plataforma de reconocimiento, conexión y proyección de la creación musical extremeña.

En cuanto a los artistas nominados cabe destacar que al Premio Raíces optan Acetre, Míriam Cantero, El Gato con Jotas, Carolina Fernández 'La Chispa', Nane Ramos y Aulaga Folk. Al Premio Mejor Banda o Artista han resultado finalistas Ismael González, Wistimber, Brünne Romeo, Rodrigo Parejo, Tamara Agudo y El Gato con Jotas.

Como Mejor Banda o Artista Novel han sido nominados Los Restos del Ébano, The Black-Suited Ladies, Zalake, Dixie Kong Band, Martín Mostaza y Noelia Sánchez. El Premio Mejor Solista Destacado podrá recaer en Duende Josele, Rodrigo Parejo, Ismael Arroyo, Ostalinda Suárez, Bambikina o Willy Mateos, que son los seis finalistas.

Acetre repite nominación al Mejor Directo junto a Ismael González, Mind Traveller, Pitera, The Buzzos y Lino Suricato. También repite nominación Ismael González como Mejor Canción, premio al que también optan Willy Wylazo, Mind Traveller, Pick Up Goliath, Wistimber y Alberttinny.

En el Premio a Mejor Álbum o EP han resultados finalistas Acetre, Míriam Cantero, Pick Up Goliath, Brünne Romeo, Duende Josele y Esther Merino; mientra que a Mejor Producción optan Ismael González, Willy Wylazo, Pick Up Goliath, Wistimber, Gala y Monalisa.

Willy Wylazo, Mind Traveller, Míriam Cantero, Bulo, Dakles y Evil Man & Mayes han sido finalistas del Premio a Mejor Vídeo; mientras que el Mejor Diseño Gráfico podría recaer en Acetre, Tamara Agudo, Maromaco, Pilar Boyero, Nuria Barragán y Kuqui Alegre.

Como Mejor Evento Musical han resultado finalistas Acerock, Cinebeat, el Festival de la Canción de Extremadura, las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura, el Cáceres Irish Fleadh y el Festival Internacional de Guitarra de Arroyo de la Luz.

Finalmente, al Premio Mejor Año Profesional optan Javier Pulpo, Luis Miguel García, Abel García, Jorge González, Jorge Navarro y Sule Vega. A estos hay que añadir el Premio Revelación, que reconocerá un proyecto que haya destacado especialmente por su crecimiento y su proyección en el último año, junto al ya tradicional Premio de Honor, que se dará a conocer el día de la gala.