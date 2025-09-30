El PP ve "predisposición" de la oposición para "aportar" a los Presupuestos extremeños y confía en que se prime el interés general

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha dicho que en el encuentro de esta tarde entre la presidenta de la Junta, María Guardiola, y los grupos parlamentarios se ha visto "predisposición" por parte del PSOE y de Unidas para "aportar" a los Presupuestos regionales (PGEx) para 2026, y ha confiado en que se anteponga el interés general sobre el de los partidos para aprobar las cuentas.

"Hemos visto unos grupos parlamentarios de la oposición con predisposición a hablar, con predisposición a aportar, y nos hemos citado para próximas reuniones los grupos parlamentarios con el gobierno de la Junta de Extremadura para seguir aportando y construir el mejor proyecto de ley, los mejores presupuestos para Extremadura", ha señalado Sánchez Juliá, quien remarca que el Grupo Popular mantendrá la "mano tendida" para hacer "todo lo posible" para que se aprueben los PGEx 2026.

Así, ha señalado que se pretende que la negociación presupuestaria suponga "un punto de inflexión en la política extremeña para que se pase de la crispación a la propuesta, para que se pase del reproche al diálogo, y a partir de ahora podamos construir entre todos una Extremadura próspera y en el que las políticas de todos queden reflejadas".

En todo caso, ha añadido que, tal y como ha defendido la presidenta María Guardiola, no hay que "bloquear Extremadura", y por ello ha apelado al "espíritu constructivo" en el proceso negociador de las cuentas.

"Creemos que Extremadura tiene que crecer, Extremadura tiene que avanzar y la política no puede ser un escollo. Por eso hemos apelado a ese espíritu constructivo que tienen que tener todos los grupos parlamentarios en este proceso negociador que se va a abrir", ha señalado en declaraciones a los medios este lunes en Mérida tras la reunión de Guardiola con los grupos parlamentarios (excepto Vox que no ha acudido).

En este sentido, ha considerado "muy importante" también que los grupos "sean capaces de plasmar sus propuestas dentro del marco que va a plasmar el presupuesto de la Junta de Extremadura", con políticas como las del Gobierno de Guardiola que "está dando muy buenos resultados" en cuestiones como la bajada impuestos y una mayor recaudación.

"Por lo tanto, se demuestra que el modelo de María Guardiola funciona y que el modelo del Partido Popular le está sentando muy bien a Extremadura", ha afirmado Sánchez Juliá, quien ha destacado que en el encuentro de este lunes se ha visto a una presidenta de la Junta "dialogante, tendiendo la mano a todos los grupos parlamentarios, poniendo el objetivo claro y en la aprobación de los presupuestos para el año 2026 para Extremadura".

Un presupuesto que, según ha añadido, "ha dibujado la presidenta con más de 8.600 millones de euros, que crece un 6,6 por ciento y que busca consolidar la tendencia de crecimiento que tiene Extremadura y que ha conseguido Extremadura en los últimos años".