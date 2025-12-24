Los precios industriales en noviembre bajan un 1,7% en Extremadura

Los precios industriales en Extremadura han bajado un 1,7 por ciento en noviembre respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que el promedio nacional ha vuelto a tasas negativas tras desplomarse un 2,5 por ciento sobre 2024, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del penúltimo mes de 2025, la inflación del sector industrial retoma la senda negativa después de dos meses consecutivos de alzas interanuales.

El retroceso de la inflación industrial en noviembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual en 11,1 puntos, hasta el -9,1 por ciento, debido al abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, de la producción de gas.

Excluyendo la energía, los precios industriales han presentado en noviembre una tasa del 0,5 por ciento, seis décimas más que en octubre y tres puntos por encima del índice general.

En los once primeros meses de este año, la inflación industrial se ha reducido un 3,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de los precios en el suministro de electricidad y gas (-17,4%).