Los precios bajan una décima en junio en Extremadura, hasta el 2,4% en tasa interanual

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado al 2,4 por ciento en Extremadura en junio en tasa interanual, una décima por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de junio es el más bajo registrado en Extremadura desde enero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Extremadura ha aumentado un 0,6 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2 por ciento.

Donde más han subido los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior ha sido en transporte, un 4,3 por ciento más que en junio de 2025 (-2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 4,3 por ciento más (-0,3 puntos); enseñanza, un 3,6 por ciento más (+0 puntos) y restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,5 por ciento más (-0,3 puntos).

A nivel nacional, el IPC ha aumentado un 0,6 por ciento en junio en relación al mes anterior y ha mantenido su tasa interanual, hasta el 3,2 por ciento.

Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%), mientras que en el lado contrario se han situado Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias (2,7%).

Ceuta (+0,2%), Canarias (+0,2%) y Cataluña (+0,1%) han sido las comunidades en donde más han crecido los precios en tasa interanual, mientras que Galicia, Cantabria y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2 por ciento en cada una de ellas.