El precio de la vivienda usada sube casi un 10% en tasa interanual en el segundo trimestre en Extremadura

El precio de la vivienda usada ha subido un 9,9 por ciento en el segundo trimestre del año en Extremadura con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 1.083 euros por metro cuadrado, una cifra que "consolida la tendencia alcista del mercado residencial extremeño".

Así se recoge en el último informe publicado por idealista, que apunta que el precio de la vivienda usada se ha incrementado un 2,9 por ciento en el segundo trimestre del año con respecto al primer trimestre.

Por provincias, en la de Badajoz el precio de la vivienda ha subido un 10,5 por ciento en el segundo trimestre en tasa interanual, hasta los 1.071 euros por metro cuadrado, mientras que en la de Cáceres el aumento ha sido del 9,2 por ciento, hasta los 1.095 euros por metro cuadrado.