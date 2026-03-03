El precio de la vivienda usada cae un 12,44% en febrero en Extremadura, el mayor descenso del país

El precio de la vivienda usada ha caído un 12,44 por ciento en febrero en Extremadura, lo que supone el mayor descenso del país, según los datos de Pisos.com.

Extremadura se sitúa, igualmente, como la región el precio de vivienda de segunda mano más barato, con 844 euros el metro cuadrado; seguida de Castilla-La Mancha (956 euros) y Castilla y León (1.239 euros el metro cuadrado).

Mientras, a nivel nacional el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de febrero de 2026 se situó en 2.435 euros por metro cuadrado, lo que representa un incremento del 3,54 por ciento respecto al mismo mes del año anterior y un 0,39 por ciento frente al mes de enero, según los datos de Pisos.com.