VIVIENDA

El precio de la vivienda nueva sube un 5 %, hasta los 1.424 €/m2, el más bajo del país

El precio medio a nivel nacional se eleva a 3.298 euros el metro cuadrado.

Redacción

Extremadura |

Venta y alquiler de viviendas
Venta y alquiler de viviendas | Agencias

El precio de la vivienda nueva se incrementó un 5 por ciento en Extremadura en 2025 respecto al año anterior y se situó de media en 1.424 euros por metro cuadrado, el más bajo del país, donde el precio medio se eleva a 3.298 euros.

Según refleja el Estudio de Vivienda Nueva publicado este miércoles por la Sociedad de Tasación, Badajoz es el municipio donde más ha aumentado el precio de la vivienda nueva en la región durante el último año, con un 5,2 %, una cifra ligeramente superior a la registrada en Plasencia y Cáceres, con un 4,8 % en ambos casos.

En cifras absolutas, el valor más elevado también se sitúa en la capital pacense, (1.432 €/m2), después de la cacereña (1.411 €/m2), Plasencia (1.256 €/m2) y Mérida (1.057 €/m2).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer