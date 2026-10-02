Policía Nacional levanta una veintena de actas por tenencia de drogas o armas en Badajoz

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en las barriadas de Los Colorines, Gurugú y Suerte de Saavedra, en Badajoz, dentro de su lucha contra delitos como el tráfico de drogas o el incremento de incendios en el entorno urbano, que ha permitido levantar 13 actas por tenencia de drogas y nueve por armas.

La operación 'GOPHE', en la que han sido identificadas 131 personas y controlado 48 vehículos, es la tercera de estas características en los últimos tiempos ante "la reiteración de incidentes" por éstas y otras causas, según ha explicado en una nota la Policía Nacional.

La operación se llevó a cabo ayer entre las 18:00 y las 21:00 horas a través de radiopatrullas de Seguridad Ciudadana, de la Unidad de Prevención y Reacción de Badajoz, del Grupo Operativo de Respuesta de Mérida, y de la Unidad Aérea en la comunidad autónoma.

Entre las 18:00 y 19:00 horas se establecieron tres sectores y dos controles en el entorno de las avenidas Felipe Trigo y Antonio Hernández Gil, hasta el parque de los Montitos, junto a la calle Juan de Avalos, actuación que posteriormente se extendió a Los Colorines y El Gurugú, donde se dispusieron entre otros cuatro puntos de cierre.

Los agentes realizaron filtros estáticos a la salida de las barriadas para controlar e inspeccionar vehículos ante indicios de transporte de instrumentos delictivos o sustancias ilícitas.

También se practicaron identificaciones de personas basadas en criterios objetivos de prevención, e inspecciones superficiales encaminadas a detectar armas de fuego, armas blancas u otros efectos prohibidos.

Estos dispositivos, que llegan después de las operaciones 'Bastón' y 'Amparo' desarrolladas jornadas atrás, continuarán “periódica y aleatoriamente” en aquellas zonas de la demarcación policial donde se detecten incrementos de la actividad delincuencial.