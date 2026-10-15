La Policía Nacional establece un dispositivo de seguridad y protección a la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez

La jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso en torno a la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta desde este miércoles con un dispositivo de seguridad y de protección establecido por la Policía Nacional "aplicando los protocolos oportunos".

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a preguntas de los periodistas por esta protección oficial, en relación a la cual ha confirmado que "se ha dispuesto" y ha explicado que "ante unas supuestas amenazas y una existencia de peligro, ella presenta una comparecencia ante la Policía".

De esta manera "lógicamente y haciendo los trámites oportunos", el Cuerpo Nacional de Policía "ha establecido un dispositivo de seguridad hacia ella aplicando los protocolos oportunos". Sobre la duración del mismo, ha abogado por "ver cuáles son los siguientes pasos" y ha reafirmado que "en principio" confirma dicha protección y que se ha establecido.

Cabe recordar que Beatriz Biedma ha asegurado al juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, que se sintió perseguida, angustiada e incómoda por diferentes situaciones de presunto acoso que sufrió por parte del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula a la presunta trama, pero que en ningún caso le afectó a la hora de instruir el caso del hermano del jefe del Ejecutivo.

Así lo han trasladado fuentes jurídicas a Europa Press tras la declaración como perjudicada de Biedma ante Pedraz, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha citado como investigado al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada el próximo 28 de octubre, a quien los investigadores sitúan en supuestas acciones contra la jueza.

El mismo día, el juez también ha acordado la citación como testigo de Raúl Montaño, abogado de Cintia Rocho, señalada por los investigadores como miembro de un clan de Badajoz supuestamente vinculado al narcotráfico, y que declaró como testigo a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Sáenz de Tejada contactó con ella y le habló de "eliminar" a Biedma.