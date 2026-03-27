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La policía nacional detiene en Badajoz a una persona de la que pendía una orden judicial por un posible delito de agresión sexual

La orden estaba vigente desde hacía dos años.

Redacción

Extremadura |

ocr badajoz
Badajoz | Manuel Ángel Sánchez Remior

Según puede informarles Onda Cero, la Policía Nacional detuvo en la noche del miércoles en Badajoz a una persona sobre la que pendía una orden judicial por un posible delito de agresión sexual, vigente desde hace dos años. La detención se producía sobre las 2 de la madrugada, en la calle Manuel Rojas, en Ronda Norte. Hasta allí se desplazaban dotaciones de la Policía Nacional en Badajoz para proceder a la detención de esta persona, que tenía una requisitoria judicial desde hace dos años por un presunto delito de agresión sexual.

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