La policía nacional detiene en Badajoz a una persona de la que pendía una orden judicial por un posible delito de agresión sexual

Según puede informarles Onda Cero, la Policía Nacional detuvo en la noche del miércoles en Badajoz a una persona sobre la que pendía una orden judicial por un posible delito de agresión sexual, vigente desde hace dos años. La detención se producía sobre las 2 de la madrugada, en la calle Manuel Rojas, en Ronda Norte. Hasta allí se desplazaban dotaciones de la Policía Nacional en Badajoz para proceder a la detención de esta persona, que tenía una requisitoria judicial desde hace dos años por un presunto delito de agresión sexual.