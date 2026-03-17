La Plataforma del Tercer Sector de Extremadura elige su nuevo Comité Ejecutivo para los próximos cuatro años

La Plataforma del Tercer Sector de Extremadura ha celebrado una Asamblea General Extraordinaria en la que renovó su Comité Ejecutivo Autonómico para el período 2026-2030.

Durante la reunión, Sebastián González Martos fue elegido nuevo presidente, tras finalizar el mandato de Carmen Pereira Santana. González Martos es actualmente presidente de EAPN Extremadura, la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en la región.

El nuevo Comité Ejecutivo contará además con cinco vicepresidencias, que serán ocupadas por:

• Jorge Mena Collado, de la Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX)

• José Manuel Rodríguez Muñoz, de CÁRITAS Regional de Extremadura

• Pedro Calderón Rodríguez, del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (CERMI Extremadura)

• Fernando Solís Fernández, de Cruz Roja Española en Extremadura

• Jesús Gumiel Barragán, de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura (PVEX)

Asimismo, la Secretaría General será asumida por Venancio Ortiz Silva, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles de Extremadura (ONCE-Extremadura).

Durante la Asamblea se rindió un especial reconocimiento a la labor de Carmen Pereira Santana, quien lideró la organización desde 2022, destacando su contribución al fortalecimiento del tercer sector social en la región.

Con esta renovación, la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura reafirma su compromiso de defender los derechos de las personas más vulnerables, promover la inclusión social y fortalecer la participación del tercer sector en la sociedad extremeña.