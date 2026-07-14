BIOMETANO

La Plataforma Ciudadana contra la Macroplanta de Biometano Carcaboso-Plasencia pide transparencia sobre el proyecto

El colectivo señala que ha intensificado una recogida de firmas para las alegaciones colectivas en la comarca.

Redacción

Extremadura |

La Plataforma Ciudadana contra la Macroplanta de Biometano Carcaboso-Plasencia pide transparencia sobre el proyecto
La Plataforma Ciudadana contra la Macroplanta de Biometano Carcaboso-Plasencia pide transparencia sobre el proyecto | CEX

La Plataforma Ciudadana contra la Macroplanta de Biometano Carcaboso-Plasencia ha registrado solicitudes formales de información ante la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia para pedir transparencia sobre el proyecto.

Así, exige transparencia sobre el estado de la tramitación y advierte de que la actual protección ecológica del suelo "no es garantía suficiente frente a futuras modificaciones urbanísticas".

Asimismo, en nota de prensa, el colectivo señalado que ha intensificado una recogida de firmas para las alegaciones colectivas en la comarca.

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