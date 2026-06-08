El plan INFOEX ha intervenido en 27 incendios forestales durante la última semana, primera de riesgo alto en la región

El Plan INFOEX ha intervenido en 43 incidentes que han tenido lugar en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante esta semana de época de peligro alto, de los cuales 27 han sido incendios forestales, con una superficie aproximada de unas 236,46 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales en algunos de los incendios ocurridos en las últimas horas.

De esos 27 incendios forestales, 14 se han producido en la provincia de Badajoz y 13 en la provincia de Cáceres.

Durante esta semana se ha declarado un incendio de nivel 1, ocurrido en Mesas de Ibor, en la provincia de Cáceres, con una superficie aproximada de 34 hectáreas.

En cuanto a la predicción meteorológica para la próxima semana, Extremadura estará marcada por la estabilidad y la progresiva intensificación del calor veraniego. El asentamiento de una masa de aire cálido, con entrada por el sur peninsular, provocará un ascenso generalizado de las temperaturas, alejando cualquier probabilidad de tormentas.

En la provincia de Cáceres, el periodo arrancará con cielos despejados y mínimas que se mantendrán por encima de los 18°C, mientras que las máximas superarán con facilidad los 35°C a mitad de semana. En la provincia de Badajoz, el termómetro apretará con más fuerza, alcanzando picos de hasta 37°C con vientos flojos de componente norte y oeste.

En esta situación, la pérdida de humedad en los combustibles finos será acusada durante las horas nocturnas, lo que incrementará notablemente el riesgo potencial de incendios forestales en toda la región. Por tanto, el ambiente seco y caluroso se mantendrá sin cambios hasta el fin de semana, cuando la situación tenderá a estabilizarse en valores propios de la época.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.