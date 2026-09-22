Un plan de la Diputación de Badajoz contempla más de 698.000 euros para crear espacios más accesibles en los municipios

La Diputación de Badajoz, a través de su Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, ha publicado este lunes, día 21, en el Boletín Oficial de la Provincia las bases reguladoras del Plan Provincial de Accesibilidad 2026, dotado con 698.160 euros destinados a financiar la instalación de elementos que mejoren la accesibilidad en los municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores.

El procedimiento de concesión se tramitará por concurrencia no competitiva y los municipios podrán presentar sus solicitudes por sede electrónica desde este martes 22 hasta el 15 de octubre, ha señalado la institución provincial en una nota de prensa en la que ha precisado que serán actuaciones subvencionables aquellas ejecutadas y pagadas entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de diciembre de 2027.

En concreto, los 698.160 euros destinados al VI Plan de Accesibilidad se repartirán entre los municipios según tramos de población, de la siguiente forma: de 1 a 999 habitantes, 3.720 euros; de 1.000 a 4.999 habitantes, 4.000 euros; de 5.000 a 9.999 habitantes, 5.000 euros y de 10.000 a 19.999 habitantes, 6.000 euros.

Los ayuntamientos podrán financiar la instalación de equipamiento accesible en piscinas, parques infantiles, aseos, centros públicos, inmuebles e instalaciones que posibiliten el disfrute de actividades culturales, deportivas, lúdicas o administrativas en igualdad de condiciones. Además, se promueve la creación de entornos seguros y cognitivamente comprensibles, enfocados a personas mayores, con discapacidad o con necesidades de accesibilidad cognitiva.

Así, las ayudas se destinarán a la instalación de equipamiento de accesibilidad universal en piscinas, parques infantiles, aseos, centros públicos, inmuebles e instalaciones que posibiliten el disfrute de actividades culturales, deportivas, lúdicas o administrativas en igualdad de condiciones; además de promover la creación de entornos comprensibles, cognitivamente accesibles y seguros.

Esta nueva convocatoria reafirma el compromiso de la institución con la accesibilidad y se suma a los más de 4 millones de euros destinados en las cinco ediciones anteriores del plan, elevando la inversión acumulada en accesibilidad a más de 4,7 millones de euros.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, los ayuntamientos deberán solicitar un informe o certificado de idoneidad sobre los elementos que deseen instalar a la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), dependiente de Apamez, o a cualquier otra entidad o profesional con capacidad para informar al respecto.

En el caso de actuaciones orientadas a la accesibilidad cognitiva, el informe deberá ser emitido por la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura (Oacex), gestionada por Plena Inclusión Extremadura, o entidad equivalente.

La accesibilidad es un "eje transversal" en la gestión provincial que se refuerza con acciones de concienciación que complementan al Plan Provincial como los cursos de formación, el certamen fotográfico 'Sin Barreras' o la Semana de la Accesibilidad, que celebrará su cuarta edición el próximo mes de octubre.

La Diputación de Badajoz ha concluido que, con este tipo de iniciativas, reafirma su compromiso con la accesibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial los ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructuras), ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 10 (Reducción de Desigualdades) y ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).