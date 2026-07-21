La piscina climatizada de la Ciudad Deportiva de Cáceres lleva ya el nombre del nadador Guillermo Gracia

La piscina climatizada del Centro Nacional de Tecnificación 'Ciudad Deportiva' de Cáceres lleva ya el nombre del nadador Guillermo Gracia, para reconocer la trayectoria deportiva de este deportista cacereño que 27 veces campeón del mundo en natación adaptada.

El acto de descubrimiento de la placa que da el nombre de Guillermo Gracia a esta piscina olímpica se ha celebrado este lunes con la presencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el consejero de Cultura y Deportes, Laureano León; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos y el nadador cacereño, junto a otras autoridades y familiares.

En su intervención, Guardiola ha destacado el reconocimiento que supone este acto al "grandísimo deportista" cacereño Guillermo Gracia, que "lleva el nombre de Cáceres, de Extremadura y de España a lo más alto de la natación adaptada".

Guillermo Gracia ha regresado recientemente de su última competición internacional celebrada en Polonia con doce medallas, seis de ellas de oro, tres récords del mundo y cuatro récords de España, a los que se suman sus 27 títulos mundiales a lo largo de su carrera deportiva.

"Qué mejor manera de reconocer a este pedazo de deportista, a este gran campeón, que cumpliendo un compromiso que era el de llamar a esta piscina climatizada del Centro de Tecnificación Ciudad Deportiva de Cáceres", con el nombre de Guillermo Gracia, con lo que la ciudad quiere reconocer "el talento, el esfuerzo y esa capacidad de superación" de este deportista.

Con esta denominación también se va "a conseguir que todas las personas que utilicen estas instalaciones, todas esas nuevas generaciones puedan identificar al gran referente que es Guillermo", por lo que la presidente extremeña ha destacado que están "felices, muy orgullosos" y van "a seguir trabajando en este sentido porque para que haya grandes referentes como él necesitamos también grandes instalaciones", ha dicho.

Así, ha resaltado que desde que gobierna la Junta de Extremadura se ha invertido para "mejorar esas instalaciones y que puedan estar al nivel de deportistas como ellos", tras lo que ha resaltado que en este Complejo Deportivo de Cáceres han realizado inversiones por valor de más de 10,5 millones.