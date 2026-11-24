Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura en octubre han subido un 4,4 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 254.545 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En los hoteles de la región se han alojado un 3,6 por ciento más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 136.888 viajeros. Por nacionalidad, 103.960 eran residentes en España, el 75,95 por ciento, mientras que 32.927 (24,05%) han sido extranjeros.
Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España han disminuido un 2,4 por ciento y los extranjeros han aumentado un 28,4 por ciento.
Del total de pernoctaciones en Extremadura, 205.020 las han realizado residentes en España (un 80,54%), mientras que 49.524 (19,46%) han sido de residentes en el extranjero.
La tarifa media diaria por habitación se ha situado en los 75,67 euros, lo que representa una subida del 9,3 por ciento interanual. En general, los precios han subido un 6,69 por ciento respecto al año anterior en Extremadura.
En total, en Extremadura se ha alcanzado en octubre una ocupación del 45,54 por ciento y el sector hotelero ha empleado a 2.544 personas (un incremento del 5,8% interanual).