Paradores impulsará los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe

La red de Paradores de Turismo impulsará la promoción de los caminos históricos de peregrinación al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres), del siglo XVI y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993, rutas en las que se localizan siete paradores: Cáceres, Trujillo, Plasencia, Mérida, Guadalupe, Oropesa y Toledo.

Guadalupe es considerado uno de los grandes centros de peregrinación de la península ibérica, según ha destacado Paradores en nota de prensa.

La presidenta de Paradores de Turismo, Raquel Sánchez, ha firmado este lunes con el presidente de la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe y alcalde de la localidad, José Miguel Martín, un protocolo general de colaboración entre ambos organismos.

Además de los siete Paradores del ámbito geográfico de las rutas, también se añade por proximidad el Parador de Jarandilla de la Vera y se prevé la futura incorporación de otros tres Paradores (Segovia, Córdoba y Zafra).

“Con este convenio damos un paso adelante para impulsar los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe, integrando a Paradores como parte de la experiencia del peregrino y contribuyendo a dinamizar el territorio desde un modelo de turismo sostenible y de calidad”, ha destacado la presidenta.

El acuerdo establece un marco de colaboración entre ambas entidades para promover, valorizar y difundir los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe, vinculándolos a la red de Paradores como infraestructura turística de referencia.

Entre los principales ámbitos de actuación destacan la promoción conjunta a nivel nacional e internacional, el diseño de productos y experiencias vinculadas al turismo cultural, histórico, de naturaleza y de peregrinación, así como el desarrollo de acciones de comunicación y marketing y la colaboración en eventos, congresos y encuentros relacionados con el turismo sostenible y el patrimonio.

Además, el protocolo contempla el intercambio de información y buenas prácticas, así como el impulso del desarrollo local, favoreciendo la implicación de las comunidades y agentes del territorio.

En este contexto, la presidenta de Paradores ha subrayado que “esta colaboración nace de una idea sencilla pero muy poderosa: recuperar la esencia del viaje como se entendía tradicionalmente, conectando historia, territorio y hospitalidad”.

Por su parte, el presidente de la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe ha destacado la oportunidad de la firma de este acuerdo “en las vísperas de un nuevo año santo guadalupense, en el que se espera una masiva llegada de peregrinos a través de estas rutas históricas”.

Además, Martín ha querido destacar la necesidad de la difusión y promoción de esta red, “muy desconocida, pero con importantes valores naturales, culturales o gastronómicos, que acompañan y complementan al sentimiento religioso"

"El destino final, Guadalupe, tiene un monumento Patrimonio de la Humanidad, forma parte de la red de pueblos más bonitos de España, es pueblo turístico del mundo y forma parte del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas Ibores Jara”, ha subrayado.