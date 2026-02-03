El Papa León IV recibe un libro y una película sobre el Santuario de Chandavila de La Codosera

El papa León XIV ha recibido un ejemplar del libro 'Chandavila, aquello...sucedió', en el que se narran los acontecimientos que dieron origen a la devoción de Nuestra Señora de los Dolores en La Codosera (Badajoz), así como la película documental 'Una luz en España. Chandavila... Aquello sucedió', estrenada el pasado 5 de diciembre.

El pontífice recibió los obsequio el jueves, 29 de enero, durante el transcurso de la audiencia a la Plenaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, de manos de uno de los oficiales del Dicasterio, el sacerdote diocesano Fermín J. González Melado.

Según indica la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, el Santo Padre siguió con mucha atención las explicaciones sobre el Santuario de Chandavila, primer y único santuario en España, hasta el momento, en recibir el "nihil obstat" según las nuevas Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales aprobadas por dicho Dicasterio.

Junto al libro y a la película, se le hizo entrega de una carta en la que se le explicaba cómo a partir de la publicación de la decisión tomada por el Dicasterio "se han incrementado significativamente el número de peregrinaciones al Santuario de Chandavila". Además, se le invitaba a visitarlo cuando acuda a España, y pueda así conocer, de primera mano, el mensaje de perdón, oración y penitencia que nos dejó Nuestra Madre en Chandavila.