El Otoño Mágico del Valle del Ambroz despliega 70 actividades para atraer a unas 60.000 personas

El Otoño Mágico del Valle del Ambroz celebra su vigésimo novena edición con una programación de contempla 70 actividades de naturaleza, música, deporte, teatro o gastronomía, que se celebrarán en los ocho pueblos de esta comarca del norte de Cáceres, que espera recibir en octubre y noviembre entre 60.000 y 65.000 personas para disfrutar de los colores otoñales con los que se cubren sus montes.

Se trata de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional desde 2024 que este año como novedad ha invitado a la vecina comarca de Las Hurdes a que presente sus encantos, que siguen vivos después de los incendios de los últimos años.

Este XXIX Otoño Mágico se inaugurará el viernes, 23 de octubre, en Gargantilla con el pregón de la periodista Myriam Rodríguez, y concluirá el 29 de noviembre en Casas del Monte con la XVI Carrera por Montaña y la subida a Los Campanarios, que mezcla deporte y naturaleza.

En el programa se contará con la actuación de Anthony Blake, la música de Magic Queen Alive, Aulaga Folk, Pedro Pastor, o la puesta en escena de Pepe Viyuela, que interpretará la obra Encerrona, el 2 de noviembre en Gargantilla. En Hervás, se celebrará el 14 de noviembre el Día del Ambroz, con mercado artesanal, degustaciones gastronómicas y espectáculo de pirotecnia protagonizadas por dos compañías de Valencia.

También se han programado monólogos con Iñaki Urrutia y la actividad 'Paseos con Love', que tendrá lugar en Abadía, el 21 de noviembre, con la participación de los vecinos de este pueblo que recuperan uno de los pasajes de la vida de Lope de Vega, que vivió en esta localidad cacereña, exiliado en el Palacio de Sotofermoso, donde escribió algunas de sus obras y dio largos paseos por el Jardín Renacentista.

Todos los detalles de este Otoño Mágico se han dado a conocer este jueves en una rueda de prensa en la que han participado el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos; la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín, y el gerente del grupo de acción local para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz (DIVA), Diego Curto.

Mateos ha recordado que toda esta programación es fruto del trabajo de todo el tejido social y empresarial del Valle del Ambroz desde hace ya 30 años, cuando decidieron unirse para atraer turistas a la comarca con la naturaleza como principal protagonista.

"Esto surge de la voluntad de toda una comarca que se vuelca y que a pesar de que DIVA es al final quien organiza no se podría hacer sin la colaboración de los ayuntamientos, los empresarios y las asociaciones", ha dicho el director general.

Mateos ha indicado que la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional ha atraído público sobre todo portugués pero ha indicado que la programación de actividades está diseñada para que no haya sensación de aglomeración y se pueda disfrutar de los ocho pueblos de la comarca, que aglutinan unos 8.000 habitantes pero cuentan con más de 3.000 plazas de alojamientos, entre casas rurales, hoteles y campings.