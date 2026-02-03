Las organizaciones agrarias muestran al delegado del Gobierno su rechazo al acuerdo con Mercosur y a la nueva PAC

Las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja, Asaja Cáceres y UPA-UCE Extremadura han mostrado al delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, su rechazo al acuerdo con Mercosur y a la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), así como la exigencia de la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria.

El encuentro se ha celebrado en la tarde de este lunes en la Delegación del Gobierno entre José Luis Quintana, acompañado de la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, y el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri; el de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco; y el secretario general y el también representante de UPA - UCE Extremadura, Óscar Llanos y Fernando Miranda, respectivamente.

En concreto, Juan Metidieri ha explicado en declaraciones posteriores a los medios que en la reunión han trasladado al delegado la situación del campo y los aspectos que, en su opinión, podrían mejorarla, así como que entre los principales temas que han abordado, respecto a lo que Quintana se ha comprometido a elevarlos al ministro de Agricultura, pasan por el acuerdo con Mercosur.

Sobre este último, ha aseverado que, ya que han escuchado la postura del presidente del Gobierno en este mismo sentido, que "al menos respete la votación y la democracia que ejerció el Parlamento Europeo", después de que éste haya acordado denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario.

Mientras y en relación a la PAC, le han transmitido que "hay que devolver esta reforma a los corrales" dado que con el 10 por ciento que se recortó en la anterior reforma y el 23 por ciento propuesto para ésta "evidentemente no se puede permitir". Otros temas giran en torno a reivindicaciones ya conocidas como la excesiva burocracia o las situaciones "límite" por las que los precios están "por los suelos", mientras ven que la Ley de la Cadena Alimentaria, "lejos de cumplir el objetivo para el que se creó, pues no sirve absolutamente para nada".

"Le hemos entregado un documento en el cual van todas esas reivindicaciones que bien conocen y, bueno, a ver si son escuchadas", ha apostillado, junto con que el citado acuerdo del Parlamento Europeo respecto a Mercosur será "un alivio" si, "finalmente", entre la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y presidentes como el de España, Pedro Sánchez, "no se empeñan en ponerlo en marcha, con independencia de lo que ha dicho el Parlamento", en relación a lo cual insisten en que se respete esa votación.

A su vez, Ángel García Blanco ha criticado y ha lamentado que "existe una grave desconexión entre lo que es el sector agrario y los políticos de este país", que "con independencia del partido político al que pertenezcan desconocen la realidad del campo y no son capaces de entenderla" por "más" que lo intentan trasladar y van a seguir haciéndolo.

"Esperemos que recapaciten y bajen al campo y vean los problemas que tiene este sector", ha remarcado, porque el acuerdo con Mercosur, la reforma de la PAC, el marco financiero plurianual o el "no respeto" a la decisión "democrática" del Parlamento Europeo suponen "una desconexión entre los agricultores, entre los ganaderos y los políticos que parece que viven en otra galaxia".

Sobre el delegado del Gobierno en Extremadura, ha valorado que, "como otro político más", "lo que ha dado es una patada hacia adelante" y se va a "limitar" a trasladar las reivindicaciones que le han transmitido, además de apuntar que no es competente en este tema, "si él lo dice, así será".

Finalmente, Óscar Llanos ha hecho hincapié en que en esta reunión con José Luis Quintana le han presentado su tabla reivindicativa y le han trasladado la situación "real" de la agricultura en la región, así como en que, después de las últimas movilizaciones, han acudido a la Delegación para abordar diferentes temas que son competencia del Gobierno central y que le haga llegar cuál es la situación del campo extremeño.

La semana pasada hicieron lo propio con los asuntos que atañen a la Junta de Extremadura, que pusieron "encima de la mesa", y en este caso ha querido resaltar también la Ley de la Cadena Alimentaria, y cómo "ya" están viendo en relación a diferentes cultivos que siguen en la "misma" línea de precios por debajo de los costes de producción.

Ante ello, lo que quieren respecto a esa ley, que por "diferentes motivos no está funcionando como tiene que funcionar", que hagan que sí que pueda estar en marcha "ya que la tenemos, porque la situación es muy grave". "Venimos de una campaña muy complicada y donde se prevé que siga manteniendo esos precios ruinosos", ha precisado.