Once queserías participan del 11 al 12 de abril en la III Feria del Queso Artesano de Ribera del Fresno

Once queserías, procedentes tanto de dentro como de fuera de Extremadura, participarán del 11 al 12 de abril en la III Feria del Queso Artesano que organiza el Ayuntamiento de Ribera del Fresno.

De Extremadura, estarán presentes queserías de Mérida, Casar de Cáceres, Alburquerque, Llera, Villafranca de los Barros, Castuera, además de la Quesería Finca Buenavista de Ribera del Fresno. De fuera de la región vendrá representación del País Vasco, Andalucía y Castilla y León, según detalla el ayuntamiento en sus redes sociales.

La feria se celebrará en el Paseo del Cristo de Ribera del Fresno y la inauguración oficial será a las 13,00 horas. Como novedad, el consistorio destaca la organización de una exhibición de esquila de ovejas a tijera y máquina.

Otra novedad del programa de actividades de la feria serán las catas comentadas a cargo de la sumiller Cata con Cati. Se realizarán dos, el domingo 12 de abril, una infantil y otra para público adulto, esta última, maridada con distintos vinos.

El ayuntamiento también informa de que habrá las tradicionales degustaciones en las que el público podrá probar distintas variedades de queso. Para ello, habrá tickets a cinco euros, disponibles tanto el sábado como el domingo, que permitirán disfrutar de ocho tapas.

Por último, se volverá a instalar el stand 'Sabores con acento ribereño' para promocionar el turismo en la localidad y dar a conocer y poner en valor los productos y empresas agroalimentarias locales.